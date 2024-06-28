Беспилотники атаковали военную часть и завод в Брянской области РФ

В ночь на 28 июня в Брянской области дроны атаковали завод "Кремний Эл", входящий в состав военно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Также под удар беспилотников попала и военная часть.

"Завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске и военная часть в городе Карачев Брянской области атакованы 28 июня беспилотниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заводе повреждена крыша производственного корпуса, в воинской части - склад. Пострадавших якобы нет.

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Что известно о заводе "Кремний Эл"?

"Кремний Эл" считается одним из крупнейших в России производителей микроэлектроники. Там, в частности, производят комплектующие для военной техники.

Завод расположен более чем в 100 км от границы.

Кроме того, завод также привлечен к российской государственной программе "Альтернатива" и участвует в разработке новых РЛС с использованием новой элементной базы, предназначенной для противовоздушной обороны, самолетов и кораблей.

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