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Новости Война
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Беспилотники атаковали военную часть и завод в Брянской области РФ

Дрони атакували Брянську область 28 червня

В ночь на 28 июня в Брянской области дроны атаковали завод "Кремний Эл", входящий в состав военно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Также под удар беспилотников попала и военная часть.

"Завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске и военная часть в городе Карачев Брянской области атакованы 28 июня беспилотниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заводе повреждена крыша производственного корпуса, в воинской части - склад. Пострадавших якобы нет.

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Что известно о заводе "Кремний Эл"?

"Кремний Эл" считается одним из крупнейших в России производителей микроэлектроники. Там, в частности, производят комплектующие для военной техники.

Завод расположен более чем в 100 км от границы.

Кроме того, завод также привлечен к российской государственной программе "Альтернатива" и участвует в разработке новых РЛС с использованием новой элементной базы, предназначенной для противовоздушной обороны, самолетов и кораблей.

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Автор: 

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це вже у п'ятий раз прилітає у дах виробничго корпусу https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B014 "Крємній Ел" . Але ж ракетою туди не можно, бо можуть загинути іивільні мирні робітники підприємства, які виробляють деталі для мирних ракетних комплексів "Іскандер", літаків Су та систем ППО С-300, якими хєрачать по Харкову.
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28.06.2024 13:10 Ответить
Цікаво, а решето тепер правильно буде гратка? Граткиня, напевне.
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28.06.2024 13:36 Ответить
Та й завод той називається бзнп, а кремній ел - це всеросійське об'єднання подібних заводів.
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28.06.2024 13:42 Ответить
ні, це не об'єднання заводів. Просто це підприємство у Брянську називається АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ».
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28.06.2024 13:52 Ответить
Пошкодження даху це сильно. Навіщо атакувати слабенькими безпілотниками споруди, яким вони не здатні завдати істотної шкоди?
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28.06.2024 13:45 Ответить
кацапи на гугл-картах свої військові частини і арсенали завжди маркують як "Садовий участок"
https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B008 Арсенал в/ч 55443-БК розташований поблизу Карачова. Це колишній арсенал в/ч 55443-41 та 67-й арсенал ГРАУ Міністерства оборони рф у військовій частині 92919. На території арсеналу знаходяться склади ***********, озброєння та техніки.
А ще у самому Карачові розташований https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B007 завод "Електродеталь" . Входить до складу концерну "Радіоелектронні технології" корпорації Ростех. Постачає продукцію підприємствам оборонно-промислового комплексу. Від кордону 120 км, але по ньому теж не можна хєрачити бо на ньому працюють мирні карачовці і карачовки. Тому воювати будемо ще років десять, як каже командувач ВПС Данії Ян Дам, бо використовувати F-16 для ударів по російському ВПК не можно.
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28.06.2024 13:46 Ответить
 
 