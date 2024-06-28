Беспилотники атаковали военную часть и завод в Брянской области РФ
В ночь на 28 июня в Брянской области дроны атаковали завод "Кремний Эл", входящий в состав военно-промышленного комплекса РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
Также под удар беспилотников попала и военная часть.
"Завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске и военная часть в городе Карачев Брянской области атакованы 28 июня беспилотниками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заводе повреждена крыша производственного корпуса, в воинской части - склад. Пострадавших якобы нет.
Что известно о заводе "Кремний Эл"?
"Кремний Эл" считается одним из крупнейших в России производителей микроэлектроники. Там, в частности, производят комплектующие для военной техники.
Завод расположен более чем в 100 км от границы.
Кроме того, завод также привлечен к российской государственной программе "Альтернатива" и участвует в разработке новых РЛС с использованием новой элементной базы, предназначенной для противовоздушной обороны, самолетов и кораблей.
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https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B008 Арсенал в/ч 55443-БК розташований поблизу Карачова. Це колишній арсенал в/ч 55443-41 та 67-й арсенал ГРАУ Міністерства оборони рф у військовій частині 92919. На території арсеналу знаходяться склади ***********, озброєння та техніки.
А ще у самому Карачові розташований https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B007 завод "Електродеталь" . Входить до складу концерну "Радіоелектронні технології" корпорації Ростех. Постачає продукцію підприємствам оборонно-промислового комплексу. Від кордону 120 км, але по ньому теж не можна хєрачити бо на ньому працюють мирні карачовці і карачовки. Тому воювати будемо ще років десять, як каже командувач ВПС Данії Ян Дам, бо використовувати F-16 для ударів по російському ВПК не можно.