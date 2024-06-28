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Новини Війна
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Безпілотники атакували військову частину та завод у Брянській області РФ

Дрони атакували Брянську область 28 червня

У ніч на 28 червня у Брянській області дрони атакували завод "Кремній Ел", що входить до складу військово-промислового комплексу РФ. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Також під удар безпілотників потрапила і військова частина.

"Завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську та військова частина у місті Карачів Брянської області атаковані 28 червня безпілотниками", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на заводі пошкоджено дах виробничого корпусу, у військовій частині - склад. Постраждалих нібито немає.

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Що відомо про завод "Кремній Ел"?

"Кремній Ел" вважається одним із найбільших у Росії виробників мікроелектроніки. Там, зокрема, створюють комплектуючі для військової техніки.

Завод розташований більше, ніж за 100 км від кордону.

Крім того, завод також залучений до російської державної програми "Альтернатива" і бере участь у розробці нових РЛС із використанням нової елементної бази, які призначені для протиповітряної оборони, літаків і кораблів.

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Автор: 

безпілотник (4288) Брянськ (133) росія (65829)


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це вже у п'ятий раз прилітає у дах виробничго корпусу https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B014 "Крємній Ел" . Але ж ракетою туди не можно, бо можуть загинути іивільні мирні робітники підприємства, які виробляють деталі для мирних ракетних комплексів "Іскандер", літаків Су та систем ППО С-300, якими хєрачать по Харкову.
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28.06.2024 13:10 Відповісти
Цікаво, а решето тепер правильно буде гратка? Граткиня, напевне.
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28.06.2024 13:36 Відповісти
Та й завод той називається бзнп, а кремній ел - це всеросійське об'єднання подібних заводів.
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28.06.2024 13:42 Відповісти
ні, це не об'єднання заводів. Просто це підприємство у Брянську називається АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ».
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28.06.2024 13:52 Відповісти
Пошкодження даху це сильно. Навіщо атакувати слабенькими безпілотниками споруди, яким вони не здатні завдати істотної шкоди?
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28.06.2024 13:45 Відповісти
кацапи на гугл-картах свої військові частини і арсенали завжди маркують як "Садовий участок"
https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B008 Арсенал в/ч 55443-БК розташований поблизу Карачова. Це колишній арсенал в/ч 55443-41 та 67-й арсенал ГРАУ Міністерства оборони рф у військовій частині 92919. На території арсеналу знаходяться склади ***********, озброєння та техніки.
А ще у самому Карачові розташований https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B007 завод "Електродеталь" . Входить до складу концерну "Радіоелектронні технології" корпорації Ростех. Постачає продукцію підприємствам оборонно-промислового комплексу. Від кордону 120 км, але по ньому теж не можна хєрачити бо на ньому працюють мирні карачовці і карачовки. Тому воювати будемо ще років десять, як каже командувач ВПС Данії Ян Дам, бо використовувати F-16 для ударів по російському ВПК не можно.
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28.06.2024 13:46 Відповісти
 
 