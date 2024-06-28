Безпілотники атакували військову частину та завод у Брянській області РФ
У ніч на 28 червня у Брянській області дрони атакували завод "Кремній Ел", що входить до складу військово-промислового комплексу РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ASTRA.
Також під удар безпілотників потрапила і військова частина.
"Завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську та військова частина у місті Карачів Брянської області атаковані 28 червня безпілотниками", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на заводі пошкоджено дах виробничого корпусу, у військовій частині - склад. Постраждалих нібито немає.
Що відомо про завод "Кремній Ел"?
"Кремній Ел" вважається одним із найбільших у Росії виробників мікроелектроніки. Там, зокрема, створюють комплектуючі для військової техніки.
Завод розташований більше, ніж за 100 км від кордону.
Крім того, завод також залучений до російської державної програми "Альтернатива" і бере участь у розробці нових РЛС із використанням нової елементної бази, які призначені для протиповітряної оборони, літаків і кораблів.
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https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B008 Арсенал в/ч 55443-БК розташований поблизу Карачова. Це колишній арсенал в/ч 55443-41 та 67-й арсенал ГРАУ Міністерства оборони рф у військовій частині 92919. На території арсеналу знаходяться склади ***********, озброєння та техніки.
А ще у самому Карачові розташований https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B007 завод "Електродеталь" . Входить до складу концерну "Радіоелектронні технології" корпорації Ростех. Постачає продукцію підприємствам оборонно-промислового комплексу. Від кордону 120 км, але по ньому теж не можна хєрачити бо на ньому працюють мирні карачовці і карачовки. Тому воювати будемо ще років десять, як каже командувач ВПС Данії Ян Дам, бо використовувати F-16 для ударів по російському ВПК не можно.