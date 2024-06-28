Микронезия присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира
Еще одно государство подписало коммюнике Глобального саммита мира - Федеративные Штаты Микронезии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Швейцарии.
Согласно данным ведомства, Федеративные Штаты Микронезии присоединились к коммюнике Саммита мира в пятницу, 28 июня.
Что известно о государстве?
Федеративные Штаты Микронезии, иногда просто Микронезия, - это островное государство в Океании, расположенное на Каролинских островах, к северу от Новой Гвинеи.
В состав Микронезии входят более 600 островов, разбросанных на огромной территории в Тихом океане.
Бюджет Микронезии во многом зависит от финансовой поддержки США.
Отметим, что за прошедшую неделю к коммюнике Глобального саммита мира присоединилось еще шесть участников.
Сейчас на итоговом коммюнике Саммита мира уже 90 подписей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ПОТУЖНА ПЕРЕМОГА!
Це вам знов шах та мат, порохоботи!
Гваделупа на черзі!
https://www.bbc.com/russian/russia/2009/12/091216_nauru_ossetia_abkhazia
Можете загуглити, скільки рашка заплатила й помножити на коефіцієнт інфляції
Оце "патужний" здобуток...!!!
Куди йде наша воююча країна...?!
Куди її ведуть "ефєхтівніє" менеджери...?!
Триндець...😢
Чому заклинило, від отих з ОПУ?? Приблуди95…