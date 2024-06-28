Микронезия присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира

Еще одно государство подписало коммюнике Глобального саммита мира - Федеративные Штаты Микронезии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Швейцарии.

Согласно данным ведомства, Федеративные Штаты Микронезии присоединились к коммюнике Саммита мира в пятницу, 28 июня.

Что известно о государстве?

Федеративные Штаты Микронезии, иногда просто Микронезия, - это островное государство в Океании, расположенное на Каролинских островах, к северу от Новой Гвинеи.

В состав Микронезии входят более 600 островов, разбросанных на огромной территории в Тихом океане.

Бюджет Микронезии во многом зависит от финансовой поддержки США.

Также читайте: Тонга подписала коммюнике Саммита мира

Отметим, что за прошедшую неделю к коммюнике Глобального саммита мира присоединилось еще шесть участников.

Сейчас на итоговом коммюнике Саммита мира уже 90 подписей.