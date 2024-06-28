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Микронезия присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира

Мікронезія долучилася до комюніке Глобального саміту миру

Еще одно государство подписало коммюнике Глобального саммита мира - Федеративные Штаты Микронезии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Швейцарии.

Согласно данным ведомства, Федеративные Штаты Микронезии присоединились к коммюнике Саммита мира в пятницу, 28 июня.

Что известно о государстве?

Федеративные Штаты Микронезии, иногда просто Микронезия, - это островное государство в Океании, расположенное на Каролинских островах, к северу от Новой Гвинеи.

В состав Микронезии входят более 600 островов, разбросанных на огромной территории в Тихом океане.

Бюджет Микронезии во многом зависит от финансовой поддержки США.

Также читайте: Тонга подписала коммюнике Саммита мира

Отметим, что за прошедшую неделю к коммюнике Глобального саммита мира присоединилось еще шесть участников.

Сейчас на итоговом коммюнике Саммита мира уже 90 подписей.

Автор: 

Швейцария (616) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+7
Шо ні день то перемога!
ПОТУЖНА ПЕРЕМОГА!
Це вам знов шах та мат, порохоботи!
Гваделупа на черзі!
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28.06.2024 13:09
+5
Мікронезія так - але ж Гваделупа ше не рішилась
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28.06.2024 13:10
+5
Потужно, дуже потужно, хто там наступний приєднається Сомалі чи Науру?
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28.06.2024 13:11
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Правила форума Совет форумчан
Шо ні день то перемога!
ПОТУЖНА ПЕРЕМОГА!
Це вам знов шах та мат, порохоботи!
Гваделупа на черзі!
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28.06.2024 13:09 Ответить
Мікронезія так - але ж Гваделупа ше не рішилась
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28.06.2024 13:10 Ответить
А Макронезия чего ждет ?
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28.06.2024 13:14 Ответить
Да! - і Полінезія в носі колупається
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28.06.2024 13:16 Ответить
а Гондурас?
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28.06.2024 16:31 Ответить
Потужно, дуже потужно, хто там наступний приєднається Сомалі чи Науру?
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28.06.2024 13:11 Ответить
Не треба про Науру! Це принципова і ідейна проросійська країна! Он у 2008-му визнала незалежність Абхазії й Південної Осетії. Отримавши взамін мільйони доларів. Так що Науру безоплатно не приєднається
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28.06.2024 13:51 Ответить
Винен, не у 2008, а у 2009
https://www.bbc.com/russian/russia/2009/12/091216_nauru_ossetia_abkhazia
Можете загуглити, скільки рашка заплатила й помножити на коефіцієнт інфляції
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28.06.2024 13:54 Ответить
Так Сомали уже подписали. Так сказать в первых рядах

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28.06.2024 19:55 Ответить
Ну це патужна так патужна
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28.06.2024 13:11 Ответить
Мікронезія...!!!😁
Оце "патужний" здобуток...!!!
Куди йде наша воююча країна...?!
Куди її ведуть "ефєхтівніє" менеджери...?!
Триндець...😢
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28.06.2024 13:13 Ответить
Чекаємо на Макронезію та Меганезію!
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28.06.2024 13:14 Ответить
От вы не благодарные, Зеленский старается как может, такие камуняке подписывает
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28.06.2024 13:17 Ответить
Такое https://aphorizmy.ru/c/smeshnye/pro-chuvstva/ чувство , что старая https://aphorizmy.ru/c/smeshnye/pro-pogovorki/ поговорка «дуракам https://aphorizmy.ru/c/smeshnye/pro-zakony/ закон не писан» и понятие президентская неприкосновенность» как-то связаны.
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28.06.2024 13:29 Ответить
Це значно зменьшить, безпілотників рашистів на передовій???
Чому заклинило, від отих з ОПУ?? Приблуди95…
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28.06.2024 13:32 Ответить
Мікро... Хто?
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28.06.2024 14:47 Ответить
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28.06.2024 20:02 Ответить
Потужно
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28.06.2024 15:24 Ответить
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28.06.2024 19:56 Ответить
 
 