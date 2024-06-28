Мікронезія приєдналася до комюніке Глобального саміту миру
Ще одна держава підписала комюніке Глобального саміту миру - Федеративні Штати Мікронезії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Швейцарії.
Згідно з даними відомства, Федеративні Штати Мікронезії приєдналися до комюніке Саміту миру в п'ятницю, 28 червня.
Що відомо про державу?
Федеративні Штати Мікронезії, іноді просто Мікронезія, - це острівна держава в Океанії, розташована на Каролінських островах, на північ від Нової Гвінеї.
До складу Мікронезії входять понад 600 островів, розкиданих на величезній території в Тихому океані.
Бюджет Мікронезії багато в чому залежить від фінансової підтримки США.
Зазначимо, що за минулий тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналося ще шість учасників.
Наразі на підсумковому комюніке Саміту миру вже 90 підписів.
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Це вам знов шах та мат, порохоботи!
Гваделупа на черзі!
https://www.bbc.com/russian/russia/2009/12/091216_nauru_ossetia_abkhazia
Можете загуглити, скільки рашка заплатила й помножити на коефіцієнт інфляції
Оце "патужний" здобуток...!!!
Куди йде наша воююча країна...?!
Куди її ведуть "ефєхтівніє" менеджери...?!
Триндець...😢
Чому заклинило, від отих з ОПУ?? Приблуди95…