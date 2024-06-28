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Новини
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Мікронезія приєдналася до комюніке Глобального саміту миру

Мікронезія долучилася до комюніке Глобального саміту миру

Ще одна держава підписала комюніке Глобального саміту миру - Федеративні Штати Мікронезії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Згідно з даними відомства, Федеративні Штати Мікронезії приєдналися до комюніке Саміту миру в п'ятницю, 28 червня.

Що відомо про державу?

Федеративні Штати Мікронезії, іноді просто Мікронезія, - це острівна держава в Океанії, розташована на Каролінських островах, на північ від Нової Гвінеї.

До складу Мікронезії входять понад 600 островів, розкиданих на величезній території в Тихому океані.

Бюджет Мікронезії багато в чому залежить від фінансової підтримки США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тонга підписала комюніке Саміту миру 

Зазначимо, що за минулий тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналося ще шість учасників.

Наразі на підсумковому комюніке Саміту миру вже 90 підписів.

Автор: 

Швейцарія (867) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+7
Шо ні день то перемога!
ПОТУЖНА ПЕРЕМОГА!
Це вам знов шах та мат, порохоботи!
Гваделупа на черзі!
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28.06.2024 13:09
+5
Мікронезія так - але ж Гваделупа ше не рішилась
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28.06.2024 13:10
+5
Потужно, дуже потужно, хто там наступний приєднається Сомалі чи Науру?
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28.06.2024 13:11
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Шо ні день то перемога!
ПОТУЖНА ПЕРЕМОГА!
Це вам знов шах та мат, порохоботи!
Гваделупа на черзі!
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28.06.2024 13:09 Відповісти
Мікронезія так - але ж Гваделупа ше не рішилась
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28.06.2024 13:10 Відповісти
А Макронезия чего ждет ?
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28.06.2024 13:14 Відповісти
Да! - і Полінезія в носі колупається
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28.06.2024 13:16 Відповісти
а Гондурас?
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28.06.2024 16:31 Відповісти
Потужно, дуже потужно, хто там наступний приєднається Сомалі чи Науру?
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28.06.2024 13:11 Відповісти
Не треба про Науру! Це принципова і ідейна проросійська країна! Он у 2008-му визнала незалежність Абхазії й Південної Осетії. Отримавши взамін мільйони доларів. Так що Науру безоплатно не приєднається
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28.06.2024 13:51 Відповісти
Винен, не у 2008, а у 2009
https://www.bbc.com/russian/russia/2009/12/091216_nauru_ossetia_abkhazia
Можете загуглити, скільки рашка заплатила й помножити на коефіцієнт інфляції
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28.06.2024 13:54 Відповісти
Так Сомали уже подписали. Так сказать в первых рядах

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28.06.2024 19:55 Відповісти
Ну це патужна так патужна
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28.06.2024 13:11 Відповісти
Мікронезія...!!!😁
Оце "патужний" здобуток...!!!
Куди йде наша воююча країна...?!
Куди її ведуть "ефєхтівніє" менеджери...?!
Триндець...😢
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28.06.2024 13:13 Відповісти
Чекаємо на Макронезію та Меганезію!
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28.06.2024 13:14 Відповісти
От вы не благодарные, Зеленский старается как может, такие камуняке подписывает
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28.06.2024 13:17 Відповісти
Такое https://aphorizmy.ru/c/smeshnye/pro-chuvstva/ чувство , что старая https://aphorizmy.ru/c/smeshnye/pro-pogovorki/ поговорка «дуракам https://aphorizmy.ru/c/smeshnye/pro-zakony/ закон не писан» и понятие президентская неприкосновенность» как-то связаны.
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28.06.2024 13:29 Відповісти
Це значно зменьшить, безпілотників рашистів на передовій???
Чому заклинило, від отих з ОПУ?? Приблуди95…
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28.06.2024 13:32 Відповісти
Мікро... Хто?
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28.06.2024 14:47 Відповісти
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28.06.2024 20:02 Відповісти
Потужно
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28.06.2024 15:24 Відповісти
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28.06.2024 19:56 Відповісти
 
 