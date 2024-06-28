Мікронезія приєдналася до комюніке Глобального саміту миру

Ще одна держава підписала комюніке Глобального саміту миру - Федеративні Штати Мікронезії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Згідно з даними відомства, Федеративні Штати Мікронезії приєдналися до комюніке Саміту миру в п'ятницю, 28 червня.

Що відомо про державу?

Федеративні Штати Мікронезії, іноді просто Мікронезія, - це острівна держава в Океанії, розташована на Каролінських островах, на північ від Нової Гвінеї.

До складу Мікронезії входять понад 600 островів, розкиданих на величезній території в Тихому океані.

Бюджет Мікронезії багато в чому залежить від фінансової підтримки США.

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Зазначимо, що за минулий тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналося ще шість учасників.

Наразі на підсумковому комюніке Саміту миру вже 90 підписів.