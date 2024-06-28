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Дополнительные 5 млн евро выделит Словения на гуманитарные нужды Украины, - президент Пирц Мусар
Правительство Словении одобрило дополнительные 5 млн евро, которые направят на гуманитарные нужды Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила президент Словении Наташа Пирц Мусар, которая сейчас находится с визитом в Киеве.
"Мы привезли в Киев одну хорошую новость. Словенское правительство одобрило дополнительные 5 млн евро помощи на гуманитарные цели", - заявила она.
Пирц Мусар подчеркнула, что Словения желает быть активной в этой сфере.
"Словения - маленькое государство, и мы не можем оказать столько военной помощи, как это могут сделать большие государства. Но все равно мы много дали и дадим еще", - добавила она.
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Sergiy Vitalyovich
показать весь комментарий28.06.2024 13:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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