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Дополнительные 5 млн евро выделит Словения на гуманитарные нужды Украины, - президент Пирц Мусар

Володимир Зеленський і Наташа Пірц Мусар

Правительство Словении одобрило дополнительные 5 млн евро, которые направят на гуманитарные нужды Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила президент Словении Наташа Пирц Мусар, которая сейчас находится с визитом в Киеве.

"Мы привезли в Киев одну хорошую новость. Словенское правительство одобрило дополнительные 5 млн евро помощи на гуманитарные цели", - заявила она.

Пирц Мусар подчеркнула, что Словения желает быть активной в этой сфере.

"Словения - маленькое государство, и мы не можем оказать столько военной помощи, как это могут сделать большие государства. Но все равно мы много дали и дадим еще", - добавила она.

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Автор: 

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28.06.2024 13:50 Ответить
 
 