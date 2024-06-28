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Додаткові 5 млн євро виділить Словенія на гуманітарні потреби України, - президентка Пірц Мусар

Володимир Зеленський і Наташа Пірц Мусар

Уряд Словенії схвалив додаткові 5 млн євро, які спрямують на гуманітарні потреби України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, яка нині перебуває з візитом у Києві.

"Ми привезли до Києва одну гарну новину. Словенський уряд схвалив додаткові 5 млн євро допомоги на гуманітарні цілі", - заявила вона.

Пірц Мусар наголосила, що Словенія бажає бути активною в цій сфері.

"Словенія - маленька держава, і ми не можемо надати стільки військової допомоги, як це можуть зробити великі держави. Але все одно ми багато дали й дамо ще", - додала вона.

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28.06.2024 13:50 Відповісти
 
 