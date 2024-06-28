Враг утром сбросил авиабомбы на Нью-Йорк на Донетчине, ранены трое гражданских, в том числе 8-летняя девочка

Утром 28 июня 2024 года российские оккупационные войска нанесли бомбовые удары по Торецкой громаде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

По предварительной информации враг обстрелял поселок Нью-Йорк КАБ-250.

"В результате попадания средства поражения в частный сектор получил ранение головы 45-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Другой снаряд попал по многоквартирной застройке - в результате разрушения подъезда получили телесные повреждения 39-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. С минно-взрывными травмами, ушибами и контузиями они доставлены в больницу. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Повреждены частные домохозяйства, многоквартирные дома.

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