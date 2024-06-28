Ворог зранку скинув авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині, поранено трьох цивільних, зокрема 8-річну дівчинку
Зранку 28 червня 2024 року російські окупаційні війська завдали бомбові удари по Торецькій громаді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.
За попередньою інформацією ворог обстріляв селище Нью-Йорк КАБ-250
"В результаті влучання засобу ураження у приватний сектор отримав поранення голови 45-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.
Інший снаряд влучив по багатоквартирній забудові – внаслідок руйнування під’їзду дістали тілесні ушкодження 39-річна жінка та її 8-річна донька. З мінно-вибуховими травмами, забоями й контузіями їх доставлено до лікарні. Стан дитини оцінюється як важкий.
Пошкоджено приватні домогосподарства, багатоквартирні будинки.
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Urs
показати весь коментар28.06.2024 14:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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