Ворог зранку скинув авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині, поранено трьох цивільних, зокрема 8-річну дівчинку

Зранку 28 червня 2024 року російські окупаційні війська завдали бомбові удари по Торецькій громаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За попередньою інформацією ворог обстріляв селище Нью-Йорк КАБ-250

"В результаті влучання засобу ураження у приватний сектор отримав поранення голови 45-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Інший снаряд влучив по багатоквартирній забудові – внаслідок руйнування під’їзду дістали тілесні ушкодження 39-річна жінка та її 8-річна донька. З мінно-вибуховими травмами, забоями й контузіями їх доставлено до лікарні. Стан дитини оцінюється як важкий.

Пошкоджено приватні домогосподарства, багатоквартирні будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ворог бомбардував 13 населених пунктів, п’ятеро загиблих, ще 20 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж