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Доба на Донеччині: ворог бомбардував 13 населених пунктів, п’ятеро загиблих, ще 20 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Бомбардувань зазнали 13 населених пунктів – міста Гірник, Курахове, Селидове, Сіверськ, Торецьк, селища Гродівка, Дружба, Зарічне, Нью-Йорк, Північне, села Дачне, Карлівка, Ясенове.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.

На Селидове окупанти скинули авіабомбу "КАБ-500". Поранено шістьох мешканців, з них двох дітей. Пошкоджено 7 багатоквартирних і 5 приватних будинків, 4 адмінбудівлі. По селу Ясенове росіяни вдарили з ОТРК "Іскандер-М" - одну людину вбили та одну поранили, пошкодили фермерське господарство.

Обстріли Донеччини

Курахове ворог накрив з РСЗВ "Ураган" - двоє цивільних осіб загинули, двоє травмовані. Пошкоджено два магазини, автостанцію. Торецьк перебуває під безперервним вогнем: російські терористи вгатили по місту трьома авіабомбами "КАБ-250" та артилерією. Є загиблий, троє жителів зазнали поранень. Пошкоджено щонайменше 2 багатоквартирних і 7 приватних будинків.

Обстріли Донеччини

У Сіверську артилерійський удар забрав життя цивільної людини, зруйновано оселю. Двох людей травмовано в Дачному внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган", пошкоджено 10 приватних осель. Ще троє поранених – у Північному, два - в Нью-Йорку, один – у Гірнику.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: Під вогнем окупантів - три райони, 1 особа загинула, 14 дістали поранення

Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

Автор: 

обстріл (28973) Донецька область (8724) Торецьк (498)


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Царство Небесне загиблим. Кривава помста вбивцям.
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28.06.2024 10:13 Відповісти
От мразота кацапська,добиває Донбас. ..
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28.06.2024 13:26 Відповісти
 
 