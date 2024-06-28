Сутки на Донетчине: враг бомбардировал 13 населенных пунктов, пятеро погибших, еще 20 человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бомбардировкам подверглись 13 населенных пунктов - города Горняк, Курахово, Селидово, Северск, Торецк, поселки Гродовка, Дружба, Заречное, Нью-Йорк, Северное, села Дачное, Карловка, Ясеново.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.
На Селидово оккупанты сбросили авиабомбу "КАБ-500". Ранены шесть жителей, из них двое детей. Повреждены 7 многоквартирных и 5 частных домов, 4 админздания. По селу Ясеново россияне ударили из ОТРК "Искандер-М" - одного человека убили и одного ранили, повредили фермерское хозяйство.
Курахово враг накрыл из РСЗО "Ураган" - двое гражданских лиц погибли, двое травмированы. Повреждены два магазина, автостанция. Торецк находится под непрерывным огнем: российские террористы сбросили на город три авиабомбы "КАБ-250" и били из артиллерии. Есть погибший, трое жителей получили ранения. Повреждены по меньшей мере 2 многоквартирных и 7 частных домов.
В Северске артиллерийский удар унес жизнь гражданского человека, разрушен дом. Два человека травмированы в Дачном в результате обстрела из РСЗО "Ураган", повреждены 10 частных домов. Еще трое раненых - в Северном, два - в Нью-Йорке, один - в Горняке.
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