Армія РФ обстріляла Гірник та Нью-Йорк на Донеччині: Поранення дістали 3 особи
Російські війська обстріляли Гірник та Нью-Йорк на Донеччині, внаслідок чого поранення дістали 3 особи.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Надійшла інформація про пораненого чоловіка у Гірнику Курахівської громади та двох поранених жінок у Нью-Йорку Торецької громади", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 27 червня 2024 року армія РФ вбила 1 особу у Торецьку, поранено також людину у Покровській громаді.
Також рашисти вдарили по Селидовому, внаслідок чого поранення дістали 6 осіб, зокрема 2 дітей.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alessandro Moretti
показати весь коментар27.06.2024 14:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль