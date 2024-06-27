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Новини Війна
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Армія РФ обстріляла Гірник та Нью-Йорк на Донеччині: Поранення дістали 3 особи

Росіяни обстріляли Гірник та Нью-Йорк

Російські війська обстріляли Гірник та Нью-Йорк на Донеччині, внаслідок чого поранення дістали 3 особи.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Надійшла інформація про пораненого чоловіка у Гірнику Курахівської громади та двох поранених жінок у Нью-Йорку Торецької громади", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня 2024 року армія РФ вбила 1 особу у Торецьку, поранено також людину у Покровській громаді.

Також рашисти вдарили по Селидовому, внаслідок чого поранення дістали 6 осіб, зокрема 2 дітей.

Читайте: Доба на Донеччині: Під вогнем окупантів - три райони, 1 особа загинула, 14 дістали поранення

Автор: 

обстріл (28973) Донецька область (8724)


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People in New York (USA) are freaking out lately 😂
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27.06.2024 14:46 Відповісти
 
 