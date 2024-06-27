Армия РФ обстреляла Горняк и Нью-Йорк на Донетчине: Ранения получили 3 человека

Российские войска обстреляли Горняк и Нью-Йорк в Донецкой области, в результате чего ранения получили 3 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Поступила информация о раненом мужчине в Горняке Кураховской громады и двух раненых женщинах в Нью-Йорке Торецкой громады", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня 2024 года армия РФ убила 1 человека в Торецке, ранен также человек в Покровской громаде.

Также рашисты ударили по Селидово, в результате чего ранения получили 6 человек, в том числе 2 детей.

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