Армия РФ обстреляла Горняк и Нью-Йорк на Донетчине: Ранения получили 3 человека
Российские войска обстреляли Горняк и Нью-Йорк в Донецкой области, в результате чего ранения получили 3 человека.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Поступила информация о раненом мужчине в Горняке Кураховской громады и двух раненых женщинах в Нью-Йорке Торецкой громады", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 июня 2024 года армия РФ убила 1 человека в Торецке, ранен также человек в Покровской громаде.
Также рашисты ударили по Селидово, в результате чего ранения получили 6 человек, в том числе 2 детей.
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Alessandro Moretti
показать весь комментарий27.06.2024 14:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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