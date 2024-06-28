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Новости Агрессия России против Украины
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На юге за сутки уничтожены 86 оккупантов и 33 единицы вооружения и военной техники россиян

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Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 86 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 86 человек.

Также россияне потеряли 33 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 реактивная система залпового огня "Град";
  • 10 орудий;
  • 1 миномет;
  • 12 единиц авто-бронетехники;
  • 4 разведывательных БпЛА;
  • 1 станция радиоэлектронной борьбы;
  • 4 лодки.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 2 полевых пункта боеснабжения и пункт управления БпЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 540 490 российских оккупантов.

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