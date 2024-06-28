Оккупанты ударили "Искандером" с кассетным зарядом по Одесчине: загорелось пшеничное поле. ФОТО
В пятницу, 28 июня, российские войска применили баллистическую ракету "Искандер-М" по Одесской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы обороны Юга.
"Российские террористы не прекращают ракетный террор южных регионов Украины. Сегодня днем враг нанес удар баллистической ракетой, предположительно "Искандер-М" с кассетным зарядом, по Одесской области", - говорится в сообщении.
В результате попадания загорелось пшеничное поле. Пожар ликвидируют.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Уточняются убытки.
Ранее в Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
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Igor #591922
показать весь комментарий28.06.2024 14:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Alex Nosov #582146
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sulima ivan
показать весь комментарий28.06.2024 18:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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