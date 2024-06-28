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Оккупанты ударили "Искандером" с кассетным зарядом по Одесчине: загорелось пшеничное поле. ФОТО

В пятницу, 28 июня, российские войска применили баллистическую ракету "Искандер-М" по Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы обороны Юга.

"Российские террористы не прекращают ракетный террор южных регионов Украины. Сегодня днем враг нанес удар баллистической ракетой, предположительно "Искандер-М" с кассетным зарядом, по Одесской области", - говорится в сообщении.

В результате попадания загорелось пшеничное поле. Пожар ликвидируют.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Уточняются убытки.

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Ранее в Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Ворог вдарив балістичною ракетою Іскандер-М із касетним зарядом по Одещині
Ворог вдарив балістичною ракетою Іскандер-М із касетним зарядом по Одещині

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Одесская область (3626) баллистические ракеты (410) Силы обороны юга (343)


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Економіка, повинна бути, економної, мабуть дебіли рахувати не вміють, або москалям аби вистрелити. Скільки коштує ракета, і поле пшениці. Ушлепкам с ху...лостан пофиг
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28.06.2024 14:45 Ответить
Рашисты опять сжигают нам урожай. Почему мы не выжигаем ихние поля? Продовоствие ето тоже оружие. С помощью продовольствия ***** закупает оружие у Китая, КНДР, Ирана, Африки и тд.
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28.06.2024 15:39 Ответить
Краще за збіжжя зброю купувати. Її ще добіса по світах
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28.06.2024 18:35 Ответить
 
 