Оккупанты ударили "Искандером" с кассетным зарядом по Одесчине: загорелось пшеничное поле. ФОТО

В пятницу, 28 июня, российские войска применили баллистическую ракету "Искандер-М" по Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы обороны Юга.

"Российские террористы не прекращают ракетный террор южных регионов Украины. Сегодня днем враг нанес удар баллистической ракетой, предположительно "Искандер-М" с кассетным зарядом, по Одесской области", - говорится в сообщении.

В результате попадания загорелось пшеничное поле. Пожар ликвидируют.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Уточняются убытки.

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Ранее в Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв.



