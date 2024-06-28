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Окупанти вдарили "Іскандером" із касетним зарядом по Одещині: загорілося пшеничне поле. ФОТО

У п'ятницю, 28 червня, російські війська застосували балістичну ракету "Іскандер-М" по Одеській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сили оборони Півдня.

"Російські терористи не припиняють ракетний терор південних регіонів України. Сьогодні вдень ворог завдав удар балістичною ракетою, імовірно "Іскандер-М" із касетним зарядом, по Одещині", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок влучання загорілося пшеничне поле. Пожежу ліквідовують.

Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Уточнюються збитки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Одещині зафіксували розвідувальний БПЛА РФ: Працюють сили ППО 

Раніше в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Ворог вдарив балістичною ракетою Іскандер-М із касетним зарядом по Одещині
Ворог вдарив балістичною ракетою Іскандер-М із касетним зарядом по Одещині

Автор: 

Одеська область (3273) балістичні ракети (438) Сили оборони півдня (366)


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Економіка, повинна бути, економної, мабуть дебіли рахувати не вміють, або москалям аби вистрелити. Скільки коштує ракета, і поле пшениці. Ушлепкам с ху...лостан пофиг
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28.06.2024 14:45 Відповісти
Рашисты опять сжигают нам урожай. Почему мы не выжигаем ихние поля? Продовоствие ето тоже оружие. С помощью продовольствия ***** закупает оружие у Китая, КНДР, Ирана, Африки и тд.
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28.06.2024 15:39 Відповісти
Краще за збіжжя зброю купувати. Її ще добіса по світах
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28.06.2024 18:35 Відповісти
 
 