Окупанти вдарили "Іскандером" із касетним зарядом по Одещині: загорілося пшеничне поле. ФОТО
У п'ятницю, 28 червня, російські війська застосували балістичну ракету "Іскандер-М" по Одеській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сили оборони Півдня.
"Російські терористи не припиняють ракетний терор південних регіонів України. Сьогодні вдень ворог завдав удар балістичною ракетою, імовірно "Іскандер-М" із касетним зарядом, по Одещині", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок влучання загорілося пшеничне поле. Пожежу ліквідовують.
Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Уточнюються збитки.
Раніше в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.
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Igor #591922
показати весь коментар28.06.2024 14:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Alex Nosov #582146
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sulima ivan
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