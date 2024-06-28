Окупанти вдарили "Іскандером" із касетним зарядом по Одещині: загорілося пшеничне поле. ФОТО

У п'ятницю, 28 червня, російські війська застосували балістичну ракету "Іскандер-М" по Одеській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сили оборони Півдня.

"Російські терористи не припиняють ракетний терор південних регіонів України. Сьогодні вдень ворог завдав удар балістичною ракетою, імовірно "Іскандер-М" із касетним зарядом, по Одещині", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок влучання загорілося пшеничне поле. Пожежу ліквідовують.

Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Уточнюються збитки.

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Раніше в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.



