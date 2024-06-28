Вибух пролунав в Одесі

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомив мер Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили закликали жителів Одеси пройти в укриття та попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Раніше на Одещині зафіксували розвідувальний БПЛА росіян.

Читайте: В Одесі затримано сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та "зливали" локації ТЦК до телеграм-каналів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж