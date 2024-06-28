Вибух пролунав в Одесі
В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомив мер Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.
Повітряні сили закликали жителів Одеси пройти в укриття та попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
Раніше на Одещині зафіксували розвідувальний БПЛА росіян.
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Виталий #548501
показати весь коментар28.06.2024 11:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Андрей Емельянов #582078
показати весь коментар28.06.2024 11:57 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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