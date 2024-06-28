УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10190 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 418 2

Вибух пролунав в Одесі

Вибух пролунав в Одесі

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомив мер Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили закликали жителів Одеси пройти в укриття та попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Раніше на Одещині зафіксували розвідувальний БПЛА росіян.

Читайте: В Одесі затримано сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та "зливали" локації ТЦК до телеграм-каналів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28973) Одеса (5492)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Видать беспилотник не сбили...
показати весь коментар
28.06.2024 11:51 Відповісти
Севас приготуватися
показати весь коментар
28.06.2024 11:57 Відповісти
 
 