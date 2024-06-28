Взрыв раздался в Одессе
В Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.
Воздушные силы призвали жителей Одессы пройти в укрытие и предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
Ранее в Одесской области зафиксировали разведывательный БПЛА россиян.
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Виталий #548501
показать весь комментарий28.06.2024 11:51 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Андрей Емельянов #582078
показать весь комментарий28.06.2024 11:57 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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