Взрыв раздался в Одессе

В Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы призвали жителей Одессы пройти в укрытие и предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Ранее в Одесской области зафиксировали разведывательный БПЛА россиян.

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