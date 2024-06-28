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Новости Война
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Взрыв раздался в Одессе

Вибух пролунав в Одесі

В Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы призвали жителей Одессы пройти в укрытие и предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Ранее в Одесской области зафиксировали разведывательный БПЛА россиян.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе задержаны семеро блогеров, пытавшихся сорвать мобилизацию и "сливавших" локации ТЦК в телеграм-каналы ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27672) Одесса (7917)


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Видать беспилотник не сбили...
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28.06.2024 11:51 Ответить
Севас приготуватися
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28.06.2024 11:57 Ответить
 
 