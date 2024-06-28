На півдні за добу знищено 86 окупантів та 33 одиниці озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 86 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 86 осіб.

Також росіяни втратили 33 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

1 реактивна система залпового вогню "Град";

10 гармат;

1 міномет;

12 одиниць авто-бронетехніки;

4 розвідувальні БпЛА;

1 станція радіоелектронної боротьби;

4 човни.

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Крім того, українські захисники знищили 2 польові пункти боєпостачання та пункт управління БпЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 540 490 російських окупантів.