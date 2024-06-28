На півдні за добу знищено 86 окупантів та 33 одиниці озброєння й військової техніки росіян
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 86 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 86 осіб.
Також росіяни втратили 33 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 реактивна система залпового вогню "Град";
- 10 гармат;
- 1 міномет;
- 12 одиниць авто-бронетехніки;
- 4 розвідувальні БпЛА;
- 1 станція радіоелектронної боротьби;
- 4 човни.
Крім того, українські захисники знищили 2 польові пункти боєпостачання та пункт управління БпЛА.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 540 490 російських окупантів.
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