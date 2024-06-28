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Новини Агресія Росії проти України
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На півдні за добу знищено 86 окупантів та 33 одиниці озброєння й військової техніки росіян

Знищення техніки рф

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 86 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 86 осіб.

Також росіяни втратили 33 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 реактивна система залпового вогню "Град";
  • 10 гармат;
  • 1 міномет;
  • 12 одиниць авто-бронетехніки;
  • 4 розвідувальні БпЛА;
  • 1 станція радіоелектронної боротьби;
  • 4 човни.

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Крім того, українські захисники знищили 2 польові пункти боєпостачання та пункт управління БпЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 540 490 російських окупантів.

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