Транш в $2,2 млрд от МВФ Украина ожидает получить в начале следующей недели, - Шмыгаль
Украина ожидает следующего транша в размере 2,2 млрд долларов от Международного валютного фонда уже в начале следующей недели.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль напомнил, что Украина впервые в истории прошла четвертый пересмотр программы МВФ.
"Мы надеемся сегодня получить положительное решение МВФ и уже в понедельник-вторник ждем следующего транша в размере 2,2 млрд долларов от фонда", - заявил премьер.
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