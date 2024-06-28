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Транш в $2,2 млрд от МВФ Украина ожидает получить в начале следующей недели, - Шмыгаль

Денис Шмигаль

Украина ожидает следующего транша в размере 2,2 млрд долларов от Международного валютного фонда уже в начале следующей недели.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль напомнил, что Украина впервые в истории прошла четвертый пересмотр программы МВФ.

"Мы надеемся сегодня получить положительное решение МВФ и уже в понедельник-вторник ждем следующего транша в размере 2,2 млрд долларов от фонда", - заявил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ и Украина договорились об очередном транше на $2,2 миллиарда

Автор: 

МВФ (3335) транш (279) Шмыгаль Денис (2721)


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Чергу на розпил вже всі "5-6 ефективних менеджера" розподілили?
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28.06.2024 17:01 Ответить
На балістичні ракети )) та на ядерку)))
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28.06.2024 17:01 Ответить
Так ось звідки помічникам гроши брати будуть
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28.06.2024 17:14 Ответить
Грошенятка... ВАВ ! фестиваль безперервного піар-перегріву, апофеоз роздутих тем і тез, моновиставу безвідповідальних для безпам'ятних.
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28.06.2024 17:15 Ответить
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28.06.2024 17:27 Ответить
От чого воно не каже куди діваються кошти, які заходять в Україну ? А тільки наголошує про отримання траншів. Бо ціни ростуть як скажені. На все. Значить гроші не входять в бюджет України ? А в кишені .... оцих зєлєнскіх покидьків.
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28.06.2024 17:41 Ответить
Свині вже біля корита зібралися.
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28.06.2024 17:47 Ответить
 
 