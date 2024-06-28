Транш в $2,2 млрд от МВФ Украина ожидает получить в начале следующей недели, - Шмыгаль

Украина ожидает следующего транша в размере 2,2 млрд долларов от Международного валютного фонда уже в начале следующей недели.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль напомнил, что Украина впервые в истории прошла четвертый пересмотр программы МВФ.

"Мы надеемся сегодня получить положительное решение МВФ и уже в понедельник-вторник ждем следующего транша в размере 2,2 млрд долларов от фонда", - заявил премьер.

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