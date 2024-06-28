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Транш у $2,2 млрд від МВФ Україна очікує отримати на початку наступного тижня, - Шмигаль

Денис Шмигаль

Україна очікує наступного траншу у розмірі 2,2 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду вже на початку наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль нагадав, що Україна вперше в історії пройшла четвертий перегляд програми МВФ.

"Ми сподіваємося сьогодні отримати позитивне рішення МВФ і вже у понеділок-вівторок чекаємо наступного траншу у розмірі 2,2 млрд доларів від фонду", - заявив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ та Україна домовилися про черговий транш на $2,2 мільярда

Автор: 

МВФ (3076) транш (467) Шмигаль Денис (4632)


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Чергу на розпил вже всі "5-6 ефективних менеджера" розподілили?
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28.06.2024 17:01 Відповісти
На балістичні ракети )) та на ядерку)))
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28.06.2024 17:01 Відповісти
Так ось звідки помічникам гроши брати будуть
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28.06.2024 17:14 Відповісти
Грошенятка... ВАВ ! фестиваль безперервного піар-перегріву, апофеоз роздутих тем і тез, моновиставу безвідповідальних для безпам'ятних.
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28.06.2024 17:15 Відповісти
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28.06.2024 17:27 Відповісти
От чого воно не каже куди діваються кошти, які заходять в Україну ? А тільки наголошує про отримання траншів. Бо ціни ростуть як скажені. На все. Значить гроші не входять в бюджет України ? А в кишені .... оцих зєлєнскіх покидьків.
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28.06.2024 17:41 Відповісти
Свині вже біля корита зібралися.
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28.06.2024 17:47 Відповісти
 
 