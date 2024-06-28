Транш у $2,2 млрд від МВФ Україна очікує отримати на початку наступного тижня, - Шмигаль

Україна очікує наступного траншу у розмірі 2,2 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду вже на початку наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль нагадав, що Україна вперше в історії пройшла четвертий перегляд програми МВФ.

"Ми сподіваємося сьогодні отримати позитивне рішення МВФ і вже у понеділок-вівторок чекаємо наступного траншу у розмірі 2,2 млрд доларів від фонду", - заявив прем'єр.

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