Европейский совет предлагает ввести новый режим санкций за гибридные атаки России

Лидеры стран Евросоюза просят Совет ЕС разработать новый режим санкций за недружественные действия и гибридные атаки России против стран-членов ЕС.

Об этом говорится в тексте итогового документа саммита ЕС, полный текст которого обнародован на сайте Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европейский совет решительно осуждает все типы гибридной деятельности, которые все больше растут и направляются против Европейского Союза, его стран-членов и партнеров и включают запугивание, саботаж, диверсии, внешние информационные манипуляции и вмешательства, дезинформацию, вредные кибернетические действия и использование третьими странами мигрантов в качестве средства для давления", - говорится в документе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия почувствует последствия санкций через два-три года, - еврокомиссар по экономике Джентилони

Лидеры стран ЕС констатировали, что Россия интенсифицировала свою недружественную кампанию против ЕС и осуществляет новые активные операции на европейской земле. Как подчеркнули члены Европейского совета, ЕС и его страны-члены дадут на такие действия объединенный и решительный ответ.

"В ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом Европейский совет подтверждает свой призыв к Совету ЕС относительно дальнейшей проработки и введения нового санкционного режима. Европейский Союз будет тесно взаимодействовать с партнерами для выявления и противодействия гибридным акциям со стороны третьих стран, включая распространение ложных нарративов и дезинформации", - отмечается в выводах саммита ЕС.