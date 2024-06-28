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Европейский совет предлагает ввести новый режим санкций за гибридные атаки России

Європейська рада

Лидеры стран Евросоюза просят Совет ЕС разработать новый режим санкций за недружественные действия и гибридные атаки России против стран-членов ЕС.

Об этом говорится в тексте итогового документа саммита ЕС, полный текст которого обнародован на сайте Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европейский совет решительно осуждает все типы гибридной деятельности, которые все больше растут и направляются против Европейского Союза, его стран-членов и партнеров и включают запугивание, саботаж, диверсии, внешние информационные манипуляции и вмешательства, дезинформацию, вредные кибернетические действия и использование третьими странами мигрантов в качестве средства для давления", - говорится в документе.

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Лидеры стран ЕС констатировали, что Россия интенсифицировала свою недружественную кампанию против ЕС и осуществляет новые активные операции на европейской земле. Как подчеркнули члены Европейского совета, ЕС и его страны-члены дадут на такие действия объединенный и решительный ответ.

"В ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом Европейский совет подтверждает свой призыв к Совету ЕС относительно дальнейшей проработки и введения нового санкционного режима. Европейский Союз будет тесно взаимодействовать с партнерами для выявления и противодействия гибридным акциям со стороны третьих стран, включая распространение ложных нарративов и дезинформации", - отмечается в выводах саммита ЕС.

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Європейська рада пропонує ввести новий режим санкцій

Якщо мастити ліве вухо зеленкою - воно проти рузьге набагато краще діє!
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28.06.2024 17:12 Ответить
Все значно простіше ніж комусь хотілось би. ********* це сировинний придаток. Вся політика стосовно ********** має на цьому базуватися. В ********* продавати товари виключно за застарілими на 25-30 років технологіями. Купувати лише необроблену сировину за низькими санкційними цінами, в обмеженій кількості і з відрахуванням в рахунок України. Кацапів в ЄС виловлювати і депортувати за найменшого прояву *************. Ввести жорсткий візовий режим. Відновити мережу антихуйловських радіостанцій та створити мережу інтернет каналів для протидії кацапській пропаганді. "Холодна війна 2.0" призведе до остаточного розвалу фашистської федерації.
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28.06.2024 17:39 Ответить
 
 