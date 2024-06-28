Європейська рада пропонує ввести новий режим санкцій за гібридні атаки Росії

Лідери країн Євросоюзу просять Раду ЄС розробити новий режим санкцій за недружні дії та гібридні атаки Росії проти країн-членів ЄС.

Про це йдеться в тексті підсумкового документа саміту ЄС, повний текст якого оприлюднений на сайті Європейської ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Європейська рада рішуче засуджує всі типи гібридної діяльності, які дедалі зростають та спрямовуються проти Європейського Союзу, його країн-членів та партнерів та включають залякування, саботаж, диверсії, зовнішні інформаційні маніпуляції та втручання, дезінформацію, шкідливі кібернетичні дії й використання третіми країнами мігрантів в якості засобу для тиску", - йдеться у документі.

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Лідери країн ЄС констатували, що Росія інтенсифікувала свою недружню кампанію проти ЄС та здійснює нові активні операції на європейській землі. Як наголосили члени Європейської ради, ЄС та його країни-члени дадуть на такі дії об’єднану й рішучу відповідь.

"У відповідь на дестабілізуючі дії Росії за кордоном Європейська рада підтверджує свій заклик до Ради ЄС щодо подальшого опрацювання та введення нового санкційного режиму. Європейський Союз буде тісно взаємодіяти з партнерами для виявлення та протидії гібридним акціям з боку третіх країн, включаючи поширення хибних наративів та дезінформації", - наголошується у висновках саміту ЄС.