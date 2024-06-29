Общие боевые потери РФ с начала войны - около 541 560 человек (+1070 за сутки), 8073 танка, 14 480 артсистем, 15 505 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 541560 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 541560 (+1070) человек,

танков ‒ 8073 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 15505 (+25) ед,

артиллерийских систем – 14480 (+57) ед,

РСЗО / MLRS – 1109 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 871 (+0) ед,

самолетов – 360 (+0) ед,

вертолетов – 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11538 (+29),

крылатые ракеты ‒ 2331 (+2),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 19568 (+54) ед,

специальная техника ‒ 2436 (+5)

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