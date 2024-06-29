Общие боевые потери РФ с начала войны - около 541 560 человек (+1070 за сутки), 8073 танка, 14 480 артсистем, 15 505 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 541560 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 541560 (+1070) человек,
- танков ‒ 8073 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 15505 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 14480 (+57) ед,
- РСЗО / MLRS – 1109 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 871 (+0) ед,
- самолетов – 360 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11538 (+29),
- крылатые ракеты ‒ 2331 (+2),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 19568 (+54) ед,
- специальная техника ‒ 2436 (+5)
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+22 Qq Qqq #455433
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+12 Vitaliy Kasenkov
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+12 Qq Qqq #455433
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Арта стабільно добре, було б ще два стволи вийшли б на 6 тисяч з початку року.
Чумардоси 32 780 з початку місяця, ще дві доби, буде 35 тис чи ні?
Ось наглядно (трохи округляю), в жовтні активно полізли
22 920 чумардосів - 1 364 одиниці броні
на 17 чумардосів одна одиниця броні
Травень ц.р.
38 940 - 1 308
на 30 рил одна броня
Червень на сьогодні
32 780 - 891
на 37 рил одна броня
Про які в подальшому наступальні дії може йти мова, з такими розкладами тільки оборона. Окупація і оборона здається різнонаправлені поняття.
Скоро прпаг@ндони на болотах будуть волосся на сраках рвать і горланить - "оні пазорно даганяют наші вайска".
Раджу вам не спинятися на досягнутих висновках і серйозно прокачати ваші дослідження. Ну і нашрайбати дисертацію.
Хотьпаржом. (с)
148! одиниць техніки та 1070! чумардосів за день.
Арта 57!, броня 32, логістика 54!
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 62 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 541 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
де не вистачає військовоі техніки і живої сили ,
як у наших клятих ворогів 🙁