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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 541 560 человек (+1070 за сутки), 8073 танка, 14 480 артсистем, 15 505 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 541560 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 541560 (+1070) человек,
  • танков ‒ 8073 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 15505 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 14480 (+57) ед,
  • РСЗО / MLRS – 1109 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 871 (+0) ед,
  • самолетов – 360 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11538 (+29),
  • крылатые ракеты ‒ 2331 (+2),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19568 (+54) ед,
  • специальная техника ‒ 2436 (+5)

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Ліквідація рашистів на 29 червня

Автор: 

армия РФ (19578) Генштаб ВС (6430) ликвидация (3663) уничтожение (7165)


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Топ комментарии
+22
Минув 3779 день москальсько-української війни.
148! одиниць техніки та 1070! чумардосів за день.
Арта 57!, броня 32, логістика 54!
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 62 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 541 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
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29.06.2024 09:15
+12
Все має межі
Ось наглядно (трохи округляю), в жовтні активно полізли
22 920 чумардосів - 1 364 одиниці броні
на 17 чумардосів одна одиниця броні
Травень ц.р.
38 940 - 1 308
на 30 рил одна броня
Червень на сьогодні
32 780 - 891
на 37 рил одна броня
Про які в подальшому наступальні дії може йти мова, з такими розкладами тільки оборона. Окупація і оборона здається різнонаправлені поняття.
Скоро прпаг@ндони на болотах будуть волосся на сраках рвать і горланить - "оні пазорно даганяют наші вайска".
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29.06.2024 09:14
+12
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29.06.2024 09:18
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Правила форума Совет форумчан
Наземка 4 тисячі з початку місяця.
Арта стабільно добре, було б ще два стволи вийшли б на 6 тисяч з початку року.
Чумардоси 32 780 з початку місяця, ще дві доби, буде 35 тис чи ні?
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29.06.2024 08:25 Ответить
Таке враження що воно вже ніколи не закінчиться.
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29.06.2024 08:42 Ответить
Все має межі
Ось наглядно (трохи округляю), в жовтні активно полізли
22 920 чумардосів - 1 364 одиниці броні
на 17 чумардосів одна одиниця броні
Травень ц.р.
38 940 - 1 308
на 30 рил одна броня
Червень на сьогодні
32 780 - 891
на 37 рил одна броня
Про які в подальшому наступальні дії може йти мова, з такими розкладами тільки оборона. Окупація і оборона здається різнонаправлені поняття.
Скоро прпаг@ндони на болотах будуть волосся на сраках рвать і горланить - "оні пазорно даганяют наші вайска".
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29.06.2024 09:14 Ответить
Хороше дослідження 👍👍👍
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29.06.2024 09:38 Ответить
Ще б трохи касетки,щоб добряче проріджувати напівживу силу
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29.06.2024 12:17 Ответить
І лізуть, і лізуть... Армія великого Наполеона була меншою...
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29.06.2024 08:28 Ответить
Які дійшла до москви, орки ж до Києва тільки наблизилися.
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29.06.2024 08:54 Ответить
Бо армія Наполеона не тягала унітази і пралки.
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29.06.2024 09:05 Ответить
Тягала... Ще й як! Армія, звичайно, була значно людяніша за орків, але ж таки армія...
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29.06.2024 09:17 Ответить
Он як? Французи тягли пралки з унітазами... на расії?..
Раджу вам не спинятися на досягнутих висновках і серйозно прокачати ваші дослідження. Ну і нашрайбати дисертацію.
Хотьпаржом. (с)
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29.06.2024 09:53 Ответить
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29.06.2024 10:19 Ответить
Французи тягли не пралки з унітазами, а все що на той час ввважалось цінним. Тягли маршали, тягли генерали, тягли офіцери, тягли солдати... Кожен на своєму рівні. Найбільш затятих мародерів розстрілювали, але більшість покарання таки уникла. Французьке мародерство - не вигадка московитів, про нього писали французи і в документах, і в мемуарах.
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29.06.2024 10:54 Ответить
Вони не могли купити провізію і фураж у селян, через крайню убогість останніх.
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29.06.2024 10:41 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Втопимо кляту орду у мокшанських болотах!!))
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29.06.2024 08:59 Ответить
Танки в кацапів - вже вінтажний раритет.
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29.06.2024 09:02 Ответить
Минув 3779 день москальсько-української війни.
148! одиниць техніки та 1070! чумардосів за день.
Арта 57!, броня 32, логістика 54!
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 62 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 541 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
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29.06.2024 09:15 Ответить
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29.06.2024 09:18 Ответить
Можна тільки пишатися результатами нашої армії ,
де не вистачає військовоі техніки і живої сили ,
як у наших клятих ворогів 🙁
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29.06.2024 13:14 Ответить
 
 