Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 541 560 осіб (+1070 за добу), 8073 танки, 14 480 артсистем, 15 505 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 541 560 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 541560 (+1070) осіб,
- танків ‒ 8073 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15505 (+25) од,
- артилерійських систем – 14480 (+57) од,
- РСЗВ / MLRS – 1109 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 871 (+0) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11538 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2331 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19568 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 2436 (+5)
Топ коментарі
+22 Qq Qqq #455433
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+12 Vitaliy Kasenkov
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+12 Qq Qqq #455433
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Арта стабільно добре, було б ще два стволи вийшли б на 6 тисяч з початку року.
Чумардоси 32 780 з початку місяця, ще дві доби, буде 35 тис чи ні?
Ось наглядно (трохи округляю), в жовтні активно полізли
22 920 чумардосів - 1 364 одиниці броні
на 17 чумардосів одна одиниця броні
Травень ц.р.
38 940 - 1 308
на 30 рил одна броня
Червень на сьогодні
32 780 - 891
на 37 рил одна броня
Про які в подальшому наступальні дії може йти мова, з такими розкладами тільки оборона. Окупація і оборона здається різнонаправлені поняття.
Скоро прпаг@ндони на болотах будуть волосся на сраках рвать і горланить - "оні пазорно даганяют наші вайска".
Раджу вам не спинятися на досягнутих висновках і серйозно прокачати ваші дослідження. Ну і нашрайбати дисертацію.
Хотьпаржом. (с)
148! одиниць техніки та 1070! чумардосів за день.
Арта 57!, броня 32, логістика 54!
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 62 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 541 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
де не вистачає військовоі техніки і живої сили ,
як у наших клятих ворогів 🙁