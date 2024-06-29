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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 541 560 осіб (+1070 за добу), 8073 танки, 14 480 артсистем, 15 505 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 541 560 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 541560 (+1070) осіб,
  • танків ‒ 8073 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15505 (+25) од,
  • артилерійських систем – 14480 (+57) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1109 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 871 (+0) од,
  • літаків  – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11538 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2331 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19568 (+54) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2436 (+5)

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Ліквідація рашистів на 29 червня

Автор: 

армія рф (17743) Генштаб ЗС (6737) ліквідація (4050) знищення (7483)


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Топ коментарі
+22
Минув 3779 день москальсько-української війни.
148! одиниць техніки та 1070! чумардосів за день.
Арта 57!, броня 32, логістика 54!
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 62 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 541 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
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29.06.2024 09:15
+12
Все має межі
Ось наглядно (трохи округляю), в жовтні активно полізли
22 920 чумардосів - 1 364 одиниці броні
на 17 чумардосів одна одиниця броні
Травень ц.р.
38 940 - 1 308
на 30 рил одна броня
Червень на сьогодні
32 780 - 891
на 37 рил одна броня
Про які в подальшому наступальні дії може йти мова, з такими розкладами тільки оборона. Окупація і оборона здається різнонаправлені поняття.
Скоро прпаг@ндони на болотах будуть волосся на сраках рвать і горланить - "оні пазорно даганяют наші вайска".
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29.06.2024 09:14
+12
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29.06.2024 09:18
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Наземка 4 тисячі з початку місяця.
Арта стабільно добре, було б ще два стволи вийшли б на 6 тисяч з початку року.
Чумардоси 32 780 з початку місяця, ще дві доби, буде 35 тис чи ні?
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29.06.2024 08:25 Відповісти
Таке враження що воно вже ніколи не закінчиться.
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29.06.2024 08:42 Відповісти
Все має межі
Ось наглядно (трохи округляю), в жовтні активно полізли
22 920 чумардосів - 1 364 одиниці броні
на 17 чумардосів одна одиниця броні
Травень ц.р.
38 940 - 1 308
на 30 рил одна броня
Червень на сьогодні
32 780 - 891
на 37 рил одна броня
Про які в подальшому наступальні дії може йти мова, з такими розкладами тільки оборона. Окупація і оборона здається різнонаправлені поняття.
Скоро прпаг@ндони на болотах будуть волосся на сраках рвать і горланить - "оні пазорно даганяют наші вайска".
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29.06.2024 09:14 Відповісти
Хороше дослідження 👍👍👍
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29.06.2024 09:38 Відповісти
Ще б трохи касетки,щоб добряче проріджувати напівживу силу
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29.06.2024 12:17 Відповісти
І лізуть, і лізуть... Армія великого Наполеона була меншою...
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29.06.2024 08:28 Відповісти
Які дійшла до москви, орки ж до Києва тільки наблизилися.
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29.06.2024 08:54 Відповісти
Бо армія Наполеона не тягала унітази і пралки.
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29.06.2024 09:05 Відповісти
Тягала... Ще й як! Армія, звичайно, була значно людяніша за орків, але ж таки армія...
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29.06.2024 09:17 Відповісти
Он як? Французи тягли пралки з унітазами... на расії?..
Раджу вам не спинятися на досягнутих висновках і серйозно прокачати ваші дослідження. Ну і нашрайбати дисертацію.
Хотьпаржом. (с)
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29.06.2024 09:53 Відповісти
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29.06.2024 10:19 Відповісти
Французи тягли не пралки з унітазами, а все що на той час ввважалось цінним. Тягли маршали, тягли генерали, тягли офіцери, тягли солдати... Кожен на своєму рівні. Найбільш затятих мародерів розстрілювали, але більшість покарання таки уникла. Французьке мародерство - не вигадка московитів, про нього писали французи і в документах, і в мемуарах.
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29.06.2024 10:54 Відповісти
Вони не могли купити провізію і фураж у селян, через крайню убогість останніх.
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29.06.2024 10:41 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Втопимо кляту орду у мокшанських болотах!!))
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29.06.2024 08:59 Відповісти
Танки в кацапів - вже вінтажний раритет.
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29.06.2024 09:02 Відповісти
Минув 3779 день москальсько-української війни.
148! одиниць техніки та 1070! чумардосів за день.
Арта 57!, броня 32, логістика 54!
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 62 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 541 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
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29.06.2024 09:15 Відповісти
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29.06.2024 09:18 Відповісти
Можна тільки пишатися результатами нашої армії ,
де не вистачає військовоі техніки і живої сили ,
як у наших клятих ворогів 🙁
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29.06.2024 13:14 Відповісти
 
 