За сутки на Восточном направлении 163 боестолкновения, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки на фронте произошло 170 боевых столкновений, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" - 163 боестолкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале "Хортицкий ветер".

"Враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 83 авиаудара с применением 147 КАБов, 410 ударов дронами-камикадзе. За минувшие сутки в восточной операционной зоне противник совершил 4050 обстрелов позиций наших войск", - говорится в сообщении

В результате боевой работы за прошедшие сутки подразделения артиллерии ОСГВ "Хортица" выполнили 3223 огневых задачи.

С начала этих суток уже произошло 38 боестолкновений, зафиксировано 588 обстрелов, 11 авиаударов с применением 25 КАБов и 22 удара дронами-камикадзе.

"В результате боевой работы наши подразделения артиллерии за текущие сутки выполнили 401 огневую задачу", - добавили в ОСГВ "Хортица".

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