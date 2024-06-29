За добу на Східному напрямку 163 боєзіткнення, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби на фронті відбулося 170 бойових зіткнень, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" – 163 боєзіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Telegram-каналі "Хортицький вітер".

"Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 83 авіаудари із застосуванням 147 КАБів, 410 ударів дронами-камікадзе. За минулу добу в східній операційній зоні противник здійснив 4050 обстрілів позицій наших військ", - йдеться в повідомленні

В результаті бойової роботи минулої доби підрозділи артилерії ОСУВ "Хортиця" виконали 3223 вогневих завдання.

З початку цієї доби вже відбулося 38 боєзіткнень, зафіксовано 588 обстрілів, 11 авіаударів із застосуванням 25 КАБів та 22 удари дронами-камікадзе.

"В результаті бойової роботи наші підрозділи артилерії за поточну добу виконали 401 вогневе завдання", - додали в ОСУВ "Хортиця".

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