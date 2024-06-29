УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10187 відвідувачів онлайн
Новини Війна
430 1

За добу на Східному напрямку 163 боєзіткнення, - ОСУВ "Хортиця"

Бойові дії на півдні

Минулої доби на фронті відбулося 170 бойових зіткнень, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" – 163 боєзіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Telegram-каналі "Хортицький вітер".

"Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 83 авіаудари із застосуванням 147 КАБів, 410 ударів дронами-камікадзе. За минулу добу в східній операційній зоні противник здійснив 4050 обстрілів позицій наших військ", - йдеться в повідомленні

В результаті бойової роботи минулої доби підрозділи артилерії  ОСУВ "Хортиця" виконали 3223 вогневих завдання.

З початку цієї доби вже відбулося 38 боєзіткнень, зафіксовано  588 обстрілів, 11 авіаударів із застосуванням 25 КАБів та 22 удари дронами-камікадзе.

"В результаті бойової роботи наші підрозділи артилерії за поточну добу виконали 401 вогневе завдання", - додали в ОСУВ "Хортиця".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині російські загарбники відмовляються виконувати бойові завдання через втрати, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

Автор: 

ОСУВ Хортиця (423) бойові дії (4020)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хто керівник осув Хортиця, залізний генерал Содоль?
показати весь коментар
29.06.2024 09:16 Відповісти
 
 