РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12044 посетителя онлайн
Новости Война
1 187 5

Страны НАТО изучают опыт Украины по применению морских дронов в Черном море, - генерал Генри

морський дрон

По его словам, Украинский опыт уничтожения значительной части Черноморского флота России благодаря эффективному применению морских дронов и других технологий является предметом изучения со стороны стран НАТО в контексте развития современной тактики боевых действий на море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил заместитель командующего Объединенного командования сил НАТО в Норфолке (штат Вирджиния, США) контр-адмирал Тимоти Генри.

"Мы смотрим за пределы настоящего момента, берем уроки от того, что происходит сейчас, из реалий настоящего, а также смотрим, куда нас могут завести технологии в течение следующих трех, пяти, десяти лет", - отметил адмирал в ответ на вопрос, изучают ли страны НАТО боевой опыт Украины в Черном море и как это может повлиять на будущую тактику ведения боевых действий на море.

Адмирал подчеркнул, что успех НАТО и заключается в том, что Альянс способен наблюдать за развитием событий и хорошо адаптироваться к изменениям. Поэтому НАТО, по его словам, внимательно относится к передовому опыту во всех регионах, где происходит вооруженное противостояние на море. Это включает и тактику украинских защитников в Черном море, и ситуацию в Красном море, и развитие событий в Аденском заливе.

Напомним, в конце мая глава СБУ Василий Малюк рассказал, что СБУ использует морские дроны Sea Baby, оснащенные реактивными системами залпового огня "Град". В целом СБУ присоединилась к уничтожению 11 российских кораблей, в частности, большого десантного корабля "Оленегорский горняк".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны СБУ поразили 4 российских корабля благодаря дистанционному минированию, - WSJ рассказала неизвестные детали уникальных спецопераций Службы

Автор: 

НАТО (10048) Черное море (1486) уничтожение (7165) морской дрон (51)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ой, как у НАТы всё запущено!
показать весь комментарий
29.06.2024 10:33 Ответить
Так давайте більше зброї! Хлопці ще не так здивують..
показать весь комментарий
29.06.2024 10:37 Ответить
Вивчають.... Класно влаштувались! Може вже час на ,,арену" висуватися?!"
показать весь комментарий
29.06.2024 10:49 Ответить
Можна давати нам експериментальні види озброєння. Полігон величезний. Бажаючих випробувати штучки дрючки на кацапах теж достатньо.
показать весь комментарий
29.06.2024 11:19 Ответить
Вже б давно мали вивчати досвід використання F-16 проти свинособак.
показать весь комментарий
29.06.2024 13:30 Ответить
 
 