Страны НАТО изучают опыт Украины по применению морских дронов в Черном море, - генерал Генри

По его словам, Украинский опыт уничтожения значительной части Черноморского флота России благодаря эффективному применению морских дронов и других технологий является предметом изучения со стороны стран НАТО в контексте развития современной тактики боевых действий на море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил заместитель командующего Объединенного командования сил НАТО в Норфолке (штат Вирджиния, США) контр-адмирал Тимоти Генри.

"Мы смотрим за пределы настоящего момента, берем уроки от того, что происходит сейчас, из реалий настоящего, а также смотрим, куда нас могут завести технологии в течение следующих трех, пяти, десяти лет", - отметил адмирал в ответ на вопрос, изучают ли страны НАТО боевой опыт Украины в Черном море и как это может повлиять на будущую тактику ведения боевых действий на море.

Адмирал подчеркнул, что успех НАТО и заключается в том, что Альянс способен наблюдать за развитием событий и хорошо адаптироваться к изменениям. Поэтому НАТО, по его словам, внимательно относится к передовому опыту во всех регионах, где происходит вооруженное противостояние на море. Это включает и тактику украинских защитников в Черном море, и ситуацию в Красном море, и развитие событий в Аденском заливе.

Напомним, в конце мая глава СБУ Василий Малюк рассказал, что СБУ использует морские дроны Sea Baby, оснащенные реактивными системами залпового огня "Град". В целом СБУ присоединилась к уничтожению 11 российских кораблей, в частности, большого десантного корабля "Оленегорский горняк".

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