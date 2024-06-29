Країни НАТО вивчають досвід України із застосування морських дронів у Чорному морі, - генерал Генрі

За його словами, Український досвід знищення значної частини Чорноморського флоту Росії завдяки ефективному застосуванню морських дронів та інших технологій є предметом вивчення з боку країн НАТО у контексті розвитку сучасної тактики бойових дій на морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Укрінформу заявив заступник командувача Об’єднаного командування сил НАТО у Норфолку (штат Вірджинія, США) контрадмірал Тімоті Генрі.

"Ми дивимося за межі теперішнього моменту, беремо уроки від того, що відбувається зараз, із реалій сьогодення, а також дивимося, куди нас можуть завести технології впродовж наступних трьох, п’яти, десяти років", – зазначив адмірал у відповідь на запитання, чи вивчають країни НАТО бойовий досвід України в Чорному морі та як це може вплинути на майбутню тактику ведення бойових дій на морі.

Адмірал наголосив, що успіх НАТО й полягає в тому, що Альянс здатний спостерігати за розвитком подій і добре адаптуватися до змін. Тож НАТО, за його словами, уважно ставиться до передового досвіду в усіх регіонах, де відбувається збройне протистояння на морі. Це включає і тактику українських захисників у Чорному морі, й ситуацію в Червоному морі, і розвиток подій в Аденській затоці.

Нагадаємо, наприкінці травня голова СБУ Василь Малюк розповів, що СБУ використовує морські дрони Sea Baby, оснащені реактивними системами залпового вогню "Град". Загалом СБУ долучилась до знищення 11 російських кораблів, зокрема, великого десантного корабля "Олєнєгорський горняк".

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