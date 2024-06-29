Утром войска РФ обстреляли Донбасс: 3 человека погибли, 4 - ранены. ФОТО
3 человека погибли и 4 ранены в результате утренних обстрелов Донетчины.
Об этом сообщает в телеграм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По данным ОВА, в Лиманской громаде под обстрел попали два населенных пункта: в Заречном россияне убили трех человек, в Торском - ранили одного человека.
В Нью-Йорке Торецкой громады ранены 2 человека, еще 1 человек ранен в Кураховке.
Как сообщалось, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов, 4 человека погибли, еще 6 - ранены.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль