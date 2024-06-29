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Новости Война
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Утром войска РФ обстреляли Донбасс: 3 человека погибли, 4 - ранены. ФОТО

наслідки обстрілів Донеччини

3 человека погибли и 4 ранены в результате утренних обстрелов Донетчины.

Об этом сообщает в телеграм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, в Лиманской громаде под обстрел попали два населенных пункта: в Заречном россияне убили трех человек, в Торском - ранили одного человека.

В Нью-Йорке Торецкой громады ранены 2 человека, еще 1 человек ранен в Кураховке.

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наслідки обстрілів Донеччини

Как сообщалось, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов, 4 человека погибли, еще 6 - ранены.

Автор: 

обстрел (27672) Донецкая область (9920)


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