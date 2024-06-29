Сутки в Донецкой области: оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов, 4 человека погибли, еще 6 - ранены. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли Лиман, поселки Заречное, Кураховка, Нью-Йорк, села Екатериновка, Николаевка, Сонцовка, Яснобродовка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Кураховской громаде уничтожен дом в Кураховке. Обстреляны окрестности Марьинской, Очеретинской и Гродовской громад.

Краматорский район

В Подольском Константиновской громады повторно поврежден дом. В Заречном в результате артиллерийского обстрела травмирован мирный житель.

На Лиман оккупанты сбросили две авиабомбы "УМПБ Д-30СН" - повредили два админздания, многоквартирный дом и супермаркет.

Авиаудар бомбой "УМПБ Д-30СН" войска РФ нанесли по селу Николаевка, повреждены 9 гражданских объектов, из них 6 частных домов.

Бахмутский район

"По Нью-Йорку россияне ударили двумя авиабомбами "КАБ" и артиллерией - убили 4 гражданских лиц, еще пятерых жителей ранили. Среди пострадавших - девочка 2015 года рождения. Разрушениям подверглись частный и три многоквартирных дома", - сообщили в полиции Донецкой области.

В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов, 4 многоэтажки и 2 нежилых помещения. В Северске 1 дом разрушен и 2 повреждены.

"С линии фронта эвакуированы 453 человека, в том числе 55 детей", - сообщил Филашкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Часовом Яру ситуация критически тяжелая. Враг непрерывно атакует в лоб и пытается обойти город с флангов













