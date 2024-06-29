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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Сутки в Донецкой области: оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов, 4 человека погибли, еще 6 - ранены. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли Лиман, поселки Заречное, Кураховка, Нью-Йорк, села Екатериновка, Николаевка, Сонцовка, Яснобродовка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Кураховской громаде уничтожен дом в Кураховке. Обстреляны окрестности Марьинской, Очеретинской и Гродовской громад.

Краматорский район

В Подольском Константиновской громады повторно поврежден дом. В Заречном в результате артиллерийского обстрела травмирован мирный житель.

На Лиман оккупанты сбросили две авиабомбы "УМПБ Д-30СН" - повредили два админздания, многоквартирный дом и супермаркет.

Авиаудар бомбой "УМПБ Д-30СН" войска РФ нанесли по селу Николаевка, повреждены 9 гражданских объектов, из них 6 частных домов.

Бахмутский район

"По Нью-Йорку россияне ударили двумя авиабомбами "КАБ" и артиллерией - убили 4 гражданских лиц, еще пятерых жителей ранили. Среди пострадавших - девочка 2015 года рождения. Разрушениям подверглись частный и три многоквартирных дома", - сообщили в полиции Донецкой области.

В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов, 4 многоэтажки и 2 нежилых помещения. В Северске 1 дом разрушен и 2 повреждены.

"С линии фронта эвакуированы 453 человека, в том числе 55 детей", - сообщил Филашкин.

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Обстріли Донецької області 29 червня
Обстріли Донецької області 29 червня
Обстріли Донецької області 29 червня
Обстріли Донецької області 29 червня
Обстріли Донецької області 29 червня
Обстріли Донецької області 29 червня
Обстріли Донецької області 29 червня

Автор: 

обстрел (27672) Донецкая область (9920)


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