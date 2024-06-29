Доба на Донеччині: окупанти обстріляли 8 населених пунктів, 4 людини загинули, ще 6 - поранено. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські загарбники обстріляли Лиман, селища Зарічне, Курахівка, Нью-Йорк, села Катеринівка, Миколаївка, Сонцівка, Яснобродівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Курахівській громаді знищено будинок у Курахівці. Обстріляні околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.

Краматорський район

У Подільському Костянтинівської громади повторно пошкоджено будинок. У Зарічному внаслідок артилерійського обстрілу травмовано мирного жителя.

На Лиман окупанти скинули дві авіабомби "УМПБ Д-30СН" - пошкодили дві адмінбудівлі, багатоквартирний будинок і супермаркет.

Авіаудар бомбою "УМПБ Д-30СН" війська РФ завдали по селу Миколаївка, пошкоджено 9 цивільних об’єктів, з них 6 приватних осель.

Бахмутський район

"По Нью-Йорку росіяни вдарили двома авіабомбами "КАБ" та артилерією – вбили 4 цивільних осіб, ще п’ятьох мешканців поранили. Серед постраждалих – дівчинка 2015 року народження. Руйнувань зазнали приватний і три багатоквартирних будинки", - повідомили у поліції Донецької області.

У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і 2 нежитлові приміщення. У Сіверську 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено.

"З лінії фронту евакуйовано 453 людини, у тому числі 55 дітей", - повідомив Філашкін.

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