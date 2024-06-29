УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8104 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
419 0

Доба на Донеччині: окупанти обстріляли 8 населених пунктів, 4 людини загинули, ще 6 - поранено. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські загарбники обстріляли  Лиман, селища Зарічне, Курахівка, Нью-Йорк, села Катеринівка, Миколаївка, Сонцівка, Яснобродівка.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район

У Курахівській громаді знищено будинок у Курахівці. Обстріляні околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.

Краматорський район

У Подільському Костянтинівської громади повторно пошкоджено будинок. У Зарічному внаслідок артилерійського обстрілу травмовано мирного жителя.

На Лиман окупанти скинули дві авіабомби "УМПБ Д-30СН" - пошкодили дві адмінбудівлі, багатоквартирний будинок і супермаркет.

Авіаудар бомбою "УМПБ Д-30СН" війська РФ завдали по селу Миколаївка, пошкоджено 9 цивільних об’єктів, з них 6 приватних осель.

Бахмутський район

"По Нью-Йорку росіяни вдарили двома авіабомбами "КАБ" та артилерією – вбили 4 цивільних осіб, ще п’ятьох мешканців поранили. Серед постраждалих – дівчинка 2015 року народження. Руйнувань зазнали приватний і три багатоквартирних будинки", - повідомили у поліції Донецької області.

У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і 2 нежитлові приміщення. У Сіверську 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено.

"З лінії фронту евакуйовано 453 людини, у тому числі 55 дітей", - повідомив Філашкін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Часовому Ярі ситуація критично важка. Ворог безупинно атакує в лоб та намагається обійти місто з флангів

Обстріли Донецької області 29 червня
Обстріли Донецької області 29 червня
Обстріли Донецької області 29 червня
Обстріли Донецької області 29 червня
Обстріли Донецької області 29 червня
Обстріли Донецької області 29 червня
Обстріли Донецької області 29 червня

Автор: 

обстріл (29006) Донецька область (8744)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 