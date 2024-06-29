Зранку війська РФ обстріляли Донеччину: 3 людини загинули, 4 - поранені. ФОТО
3 людини загинули і 4 поранені внаслідок ранкових обстрілів Донеччини.
Про це повідомляє у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ОВА, у Лиманській громаді під обстріл потрапили два поселення: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському - поранили одну людину.
У Нью-Йорку Торецької громади поранено 2 людини, ще 1 людина поранена у Курахівці.
Як повідомлялося, минулої доби окупанти обстріляли 8 населених пунктів, 4 людини загинули, ще 6 - поранено.
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