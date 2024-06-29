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Новини Війна
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Зранку війська РФ обстріляли Донеччину: 3 людини загинули, 4 - поранені. ФОТО

наслідки обстрілів Донеччини

3 людини загинули і 4 поранені внаслідок ранкових обстрілів Донеччини.

Про це повідомляє у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, у Лиманській громаді під обстріл потрапили два поселення: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському - поранили одну людину.

У Нью-Йорку Торецької громади поранено 2 людини, ще 1 людина поранена у Курахівці.

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наслідки обстрілів Донеччини

Як повідомлялося, минулої доби окупанти обстріляли 8 населених пунктів, 4 людини загинули, ще 6 - поранено. 

Автор: 

обстріл (29006) Донецька область (8744)


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