На юге за сутки уничтожены 65 оккупантов и 31 единица вооружения и военной техники россиян
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 65 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 65 человек.
Также россияне потеряли 31 единицу вооружения и военной техники, в частности:
- 10 единиц авто-бронетехники;
- 6 пушек;
- 1 миномет;
- 1 танк;
- 3 БпЛА;
- 1 станция радиоэлектронной борьбы;
- 5 лодок;
- 1 ретранслятор "Азарт";
- 1 камера видеонаблюдения;
- 1 антенна спутниковой связи;
- 1 радиолокационная станция.
Кроме того, украинские защитники уничтожили склад материально-технического обеспечения, 5 полевых пунктов боеснабжения, пункт управления БпЛА, 10 блиндажей и 3 наблюдательных пункта.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 541 560 российских оккупантов.
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