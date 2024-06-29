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На юге за сутки уничтожены 65 оккупантов и 31 единица вооружения и военной техники россиян

Знищення техніки РФ

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 65 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 65 человек.

Также россияне потеряли 31 единицу вооружения и военной техники, в частности:

  • 10 единиц авто-бронетехники;
  • 6 пушек;
  • 1 миномет;
  • 1 танк;
  • 3 БпЛА;
  • 1 станция радиоэлектронной борьбы;
  • 5 лодок;
  • 1 ретранслятор "Азарт";
  • 1 камера видеонаблюдения;
  • 1 антенна спутниковой связи;
  • 1 радиолокационная станция.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили склад материально-технического обеспечения, 5 полевых пунктов боеснабжения, пункт управления БпЛА, 10 блиндажей и 3 наблюдательных пункта.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 541 560 российских оккупантов.

Автор: 

армия РФ (19578) ликвидация (3663) уничтожение (7165) Силы обороны юга (341)


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