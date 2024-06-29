На юге за сутки уничтожены 65 оккупантов и 31 единица вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 65 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 65 человек.

Также россияне потеряли 31 единицу вооружения и военной техники, в частности:

10 единиц авто-бронетехники;

6 пушек;

1 миномет;

1 танк;

3 БпЛА;

1 станция радиоэлектронной борьбы;

5 лодок;

1 ретранслятор "Азарт";

1 камера видеонаблюдения;

1 антенна спутниковой связи;

1 радиолокационная станция.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили склад материально-технического обеспечения, 5 полевых пунктов боеснабжения, пункт управления БпЛА, 10 блиндажей и 3 наблюдательных пункта.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 541 560 российских оккупантов.