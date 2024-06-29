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На півдні за добу знищено 65 окупантів та 31 одиницю озброєння й військової техніки росіян

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 65 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 65 осіб.

Також росіяни втратили 31 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 10 одиниць авто-бронетехники;
  • 6 гармат;
  • 1 міномет;
  • 1 танк;
  • 3 БпЛА;
  • 1 станція радіоелектронної боротьби;
  • 5 човнів;
  • 1 ретранслятор "Азарт";
  • 1 камера відеоспостереження;
  • 1 антена супутникового зв'язку;
  • 1 радіолокаційна станція.

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Крім того, українські захисники знищили склад матеріально-технічного забезпечення, 5 польових пунктів боєпостачання, пункт управління БпЛА, 10 бліндажів та 3 спостережні пункта.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 541 560 російських окупантів.

Автор: 

армія рф (17749) ліквідація (4052) знищення (7488) Сили оборони півдня (369)


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