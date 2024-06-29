На півдні за добу знищено 65 окупантів та 31 одиницю озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 65 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 65 осіб.

Також росіяни втратили 31 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

10 одиниць авто-бронетехники;

6 гармат;

1 міномет;

1 танк;

3 БпЛА;

1 станція радіоелектронної боротьби;

5 човнів;

1 ретранслятор "Азарт";

1 камера відеоспостереження;

1 антена супутникового зв'язку;

1 радіолокаційна станція.

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Крім того, українські захисники знищили склад матеріально-технічного забезпечення, 5 польових пунктів боєпостачання, пункт управління БпЛА, 10 бліндажів та 3 спостережні пункта.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 541 560 російських окупантів.