На півдні за добу знищено 65 окупантів та 31 одиницю озброєння й військової техніки росіян
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 65 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 65 осіб.
Також росіяни втратили 31 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:
- 10 одиниць авто-бронетехники;
- 6 гармат;
- 1 міномет;
- 1 танк;
- 3 БпЛА;
- 1 станція радіоелектронної боротьби;
- 5 човнів;
- 1 ретранслятор "Азарт";
- 1 камера відеоспостереження;
- 1 антена супутникового зв'язку;
- 1 радіолокаційна станція.
Крім того, українські захисники знищили склад матеріально-технічного забезпечення, 5 польових пунктів боєпостачання, пункт управління БпЛА, 10 бліндажів та 3 спостережні пункта.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 541 560 російських окупантів.
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