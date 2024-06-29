Войска РФ больше всего атакуют на Покровском и Харьковском направлении, с начала суток на фронте произошло 90 боестолкновений, - Генштаб

Российский агрессор продолжает атаковать на нескольких направлениях, активнее всего - на Покровском и Харьковском. Украинские защитники крепко держат оборону. Сейчас общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90.

Об этом говорится в сводке Генштаба по ситуации на фронте по состоянию на 19:00 29 июня, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Харьковщине

Харьковское направление. Оккупанты продолжают атаковать в районе Волчанска. В настоящее время враг пытается реализовать две попытки улучшить собственные позиции, восемь предыдущих - отражены. Как следствие, захватчики сегодня потеряли 127 человек убитыми и ранеными. Кроме того, наши воины уничтожили 26 БпЛА, бронемашину, артсистему, десять автомобилей и единицу спецтехники. Повреждены две вражеских пушки, четыре авто и две единицы специальной техники, в частности, станция РЭБ противника.

Читайте также: Оккупанты нарастили количество атак почти на всей линии фронта, с начала суток уже произошло 78 боевых столкновений, - Генштаб

На Купянском направлении оккупанты незначительно добавили активности в районах Стельмаховки и Синьковки. Общее количество атак за сегодня - четыре.

Обстановка на востоке

Продолжаются бои в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Покровском направлении 28 раз за сегодня происходили боестолкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются 12 из них в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Новоселовки Первой и Прогресса. В настоящее время враг, в частности, потерял 252 военнослужащих убитыми и ранеными и безвозвратно РСЗО БМ-21 "Град". Подсчет продолжается.

Читайте также: В районах Новоалександровки, Воздвиженки и Прогресса бои - Генштаб

Кураховское направление. Уже восемь раз за сегодня враг пытался захватить наши позиции. Сейчас еще атакует в двух локациях вблизи Красногоровки.

Ситуация на юге

На Времовском направлении количество сегодняшних вражеских штурмов увеличилось до семи.

Продолжается бой неподалеку от Константиновки.

Как отметили в Генштабе, на остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Читайте также: Враг атакует в Волчанске, ведутся бои в районе Часового Яра и вблизи Торецка, - Генштаб