Войска РФ больше всего атакуют на Покровском и Харьковском направлении, с начала суток на фронте произошло 90 боестолкновений, - Генштаб
Российский агрессор продолжает атаковать на нескольких направлениях, активнее всего - на Покровском и Харьковском. Украинские защитники крепко держат оборону. Сейчас общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90.
Об этом говорится в сводке Генштаба по ситуации на фронте по состоянию на 19:00 29 июня, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация на Харьковщине
Харьковское направление. Оккупанты продолжают атаковать в районе Волчанска. В настоящее время враг пытается реализовать две попытки улучшить собственные позиции, восемь предыдущих - отражены. Как следствие, захватчики сегодня потеряли 127 человек убитыми и ранеными. Кроме того, наши воины уничтожили 26 БпЛА, бронемашину, артсистему, десять автомобилей и единицу спецтехники. Повреждены две вражеских пушки, четыре авто и две единицы специальной техники, в частности, станция РЭБ противника.
На Купянском направлении оккупанты незначительно добавили активности в районах Стельмаховки и Синьковки. Общее количество атак за сегодня - четыре.
Обстановка на востоке
Продолжаются бои в районе Часового Яра на Краматорском направлении.
На Покровском направлении 28 раз за сегодня происходили боестолкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются 12 из них в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Новоселовки Первой и Прогресса. В настоящее время враг, в частности, потерял 252 военнослужащих убитыми и ранеными и безвозвратно РСЗО БМ-21 "Град". Подсчет продолжается.
Кураховское направление. Уже восемь раз за сегодня враг пытался захватить наши позиции. Сейчас еще атакует в двух локациях вблизи Красногоровки.
Ситуация на юге
На Времовском направлении количество сегодняшних вражеских штурмов увеличилось до семи.
Продолжается бой неподалеку от Константиновки.
Как отметили в Генштабе, на остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
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