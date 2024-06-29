Оккупанты нарастили количество атак почти на всей линии фронта, с начала суток уже произошло 78 боевых столкновений, - Генштаб
На Покровском направлении давление российских оккупантов не уменьшается. Враг ищет пути, чтобы вытеснить наши подразделения с занятых позиций. В то же время противник, не так активно, но нарастил количество атак почти на всей линии фронта. С начала суток по всей линии фронта в настоящее время произошло 78 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне задействуют авиацию - за текущие сутки сбросили уже 37 управляемых авиабомб. Для истощения наступательного потенциала врага украинские воины принимают необходимые меры.
Атаки на приграничье Черниговщины и Сумщины
От артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации продолжает страдать приграничье Украины в Черниговской и Сумской областях. Сегодня террористы коварно били по районам населенных пунктов Рясное, Эсмань и Суходол.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении с полуночи произошло восемь боевых столкновений в районе Волчанска. Враг получил отпор и подсчитывает потери.
На Купянском направлении Силы обороны отражали три атаки противника. Две из них, возле Стельмаховки и Синьковки, еще продолжаются.
Обстановка на востоке
Продолжают активные действия российские захватчики на Лиманском направлении. Общее количество боевых столкновений здесь возросло до шести. Бои идут в четырех локациях неподалеку Торского и Невского.
На Краматорском направлении российские войска пытаются продвинуться вперед в районах Часового Яра и Калиновки. Шесть из восьми сегодняшних боестолкновений еще продолжаются.
На Торецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до восьми. В это время противник атакует в районах Торецка, Пивничного, Пивденного и Нью-Йорка. Активно работает вражеская авиация - пятью КАБами российские захватчики бомбили город Торецк.
Враг не сбавляет темпов на Покровском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны уже отразили 12 штурмовых действий оккупантов. Еще десять продолжаются. Противник продолжает атаки возле Яснобродовки, в трех локациях недалеко от села Воздвиженка, также по два боестолкновения продолжаются в районах Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки Первой. Противник несет потери в результате комплексного огневого поражения, которое ведут наши подразделения. Авиация РФ била НАРами по району Александрополя и сбросила по авиабомбе у Воздвиженки и Ивановки.
На Кураховском направлении ударам КАБами подвергся район Михайловки. Отражены шесть вражеских атак неподалеку Константиновки и Парасковиевки.
Обстановка на юге
На Времовском направлении оккупационные войска активизировались - шесть раз пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Водяного и Урожайного. Два боестолкновения еще продолжаются.
На Приднепровском направлении три штурмовых действия врага успеха не имели. Потерь позиций на левобережье Днепра не допущено.
В Генштабе добавили, что на остальных направлениях - без особых изменений.
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- окупанти продовжують нарощувати число атак по всій лінії фронту.
- жоден підрозділ ЗСУ не жалівся на снарядний голод вже 3 роки поспіль.
- ситуація краща, ніж 3 роки тому. сирський продовжує відчувати хід війни лівою п'ятою.
- ситуація контрольована, але напружена, бо клятий Порошенко не збудував фортифікації біля Львова .
Тримаємо стрій, перемога України неминуча!