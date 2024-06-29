Окупанти наростили кількість атак майже на всій лінії фронту, від початку доби вже відбулося 78 бойових зіткнень, - Генштаб

На Покровському напрямку тиск російських окупантів не зменшується. Ворог шукає шляхи, аби витіснити наші підрозділи із зайнятих позицій. Водночас противник, не так активно, але наростив кількість атак на майже всій лінії фронту. Від початку доби по всій лінії фронту на цей час відбулося 78 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу щодо ситуації на фронті станом на 16 годину, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни задіюють авіацію - за поточну добу скинули вже 37 керованих авіабомб. Для виснаження наступального потенціалу ворога українські воїни вживають необхідних заходів.

Атаки на прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації продовжує потерпати прикордоння України у Чернігівській та Сумській областях. Сьогодні терористи підступно били по районах населених пунктів Рясне, Есмань та Суходіл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районах Новоолександрівки, Воздвиженки і Прогреса бої, - Генштаб

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку від опівночі відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська. Ворог отримав відкоша та підраховує втрати.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника. Дві з них, біля Стельмахівки та Синьківки, ще тривають.

Обстановка на Сході

Продовжують активні дії російські загарбники на Лиманському напрямку. Загальна кількість бойових зіткнень тут зросла до шести. Бої точаться у чотирьох локаціях неподалік Торського і Невського.

На Краматорському напрямку російські війська намагаються просунутись уперед в районах Часового Яру і Калинівки. Шість із восьми сьогоднішніх боєзіткнень ще тривають.

Також читайте: Ворог атакує у Вовчанську, точаться бої у у районі Часового Яру та поблизу Торецька, - Генштаб

На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до восьми. У цей час противник атакує в районах Торецька, Північного, Південного та Нью-Йорка. Активно працює ворожа авіація - п’ятьма КАБами російські загарбники бомбардували місто Торецьк.

Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони вже відбили 12 штурмових дій окупантів. Ще десять - тривають. Противник продовжує атаки біля Яснобродівки, у трьох локаціях неподалік села Воздвиженка, також по два боєзіткнення продувжуються у районах Новоолександрівки, Прогреса і Новоселівки Першої. Противник зазнає втрат внаслідок комплексного вогневого ураження, яке ведуть наші підрозділи. Авіація рф била НАРами по району Олександрополя і скинула по авіабомбі біля Воздвиженки та Іванівки.

На Курахівському напрямку ударів КАБами зазнав район Михайлівки. Відбито шість ворожих атак неподалік Костянтинівки і Парасковіївки.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку окупаційні війська активізувалися - шість разів намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Водяного і Урожайного. Два боєзіткнення ще тривають.

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На Придніпровському напрямку три штурмових дії ворога успіху не мали. Втрат позицій на лівобережжі Дніпра не допущено.

У Генштабі додали, що на решті напрямків – без особливих змін.