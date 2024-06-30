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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 542 700 человек (+1140 за сутки), 8080 танков, 14 533 артсистемы, 15 524 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Знищення російської техніки

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 542 700 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 542700 (+1140) человек,
  • танков - 8080 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 15524 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 14533 (+53) ед,
  • РСЗО - 1110 (+1) ед,
  • средства ППО - 873 (+2) ед,
  • самолетов - 360 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11584 (+46),
  • крылатые ракеты - 2331 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19643 (+75) ед,
  • специальная техника - 2448 (+12)

Смотрите также: Силы обороны прямым попаданием снаряда накрыли скрывавшихся россиян. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19578) Генштаб ВС (6430) ликвидация (3663) уничтожение (7165)


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Топ комментарии
+24
Минув 3780 день москальсько-української війни.
169! одиниць техніки та 1140! чумардосів за день.
Арта 54!, броня 26, логістика 75!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 542 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
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30.06.2024 08:03
+13
Їм дають не "долари" а рублі! А це - велика різниця Бо долари залишаються доларами А "рублі" сьогодні "гроші" а завтра - "папірці"!
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30.06.2024 07:37
+13
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30.06.2024 08:06
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Правила форума Совет форумчан
Залізо не закінчується,ніяк.Ваньки теж.Хоча,якщо раніше їм давали 3 000 доларів за підписангя контракту,то зараз вже від 10 000 і вище
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30.06.2024 07:17 Ответить
Їм дають не "долари" а рублі! А це - велика різниця Бо долари залишаються доларами А "рублі" сьогодні "гроші" а завтра - "папірці"!
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30.06.2024 07:37 Ответить
Тут недавно хтось невеличке "аналітичне співставлення" виклав: порівняно з минулим роком втрати техніки на кількість живої сили зменшилися майже вдвоє І зараз кацапів кладуть порівняно більше Так що скоро у них дійсно будуть "маршеві батальйони - бо техніки для їх доставки на фронт і ведення бою не вистачатиме!
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30.06.2024 07:50 Ответить
Ну там багато факторів грає роль: і рівень обученості кацапської піхоти, і масштаби застосування ЗСУ касетних *********** і т.д.
Були тижні у 2022-2023, коли кількість кацапських танчиків падала до 4-6 шт. за добу. Потім знову до 15-20 доходила.

Хоча кількість броні в кацапні однозначно зменшується.
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30.06.2024 08:20 Ответить
Там також інші "фактори" грають роль - кількість відновлених кацапами на ремзаводах танків та пропускна можливість кацапських залізниць для їх доставки на фронт
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30.06.2024 08:36 Ответить
І це теж. Зростає проблема в них зараз - кондиційні стволи для танчиків та арти.
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30.06.2024 08:52 Ответить
Угу, саме з-за того, що залізо не закінчується, купили в китаї 1900 гольфкарів і на штурми катаються на гольфкарах (в яких немає навіть бортів, не те що б зв'язку, кулемета, автоматичної 30мм гармати, поставновників димової завіси, 3-8 ракет ПТУР), замість БТР/БМП. Як же ти забебав, провокатор Василь Воробець, срати своїм "залізо не закінчується" кожного дня.
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30.06.2024 15:15 Ответить
сьогодні знищіли підарський штурмовой загін. усі 100% - баби
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30.06.2024 17:39 Ответить
Минув 3780 день москальсько-української війни.
169! одиниць техніки та 1140! чумардосів за день.
Арта 54!, броня 26, логістика 75!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 542 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
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30.06.2024 08:03 Ответить
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30.06.2024 08:06 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!!))
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30.06.2024 08:16 Ответить
до рівня москви ще 40 по стільки потрібно
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30.06.2024 08:41 Ответить
Щоб знищити ВСІХ кацапів десь теоретично 500 років потрібно...
Практично - набагато менше.
Що ж - головне почати і НЕ ЗУПИНЯТИСЯ.
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30.06.2024 14:04 Ответить
наступний місяць знову буде рекордним по кількості забаранених чумардосів.
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30.06.2024 08:11 Ответить
Навіть не можу уявити, як смердить зараз від такої кількості подохших мальчіков в трусіках.
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30.06.2024 08:57 Ответить


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30.06.2024 10:11 Ответить
дуже смачна закатка вийшла мабуть
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30.06.2024 12:15 Ответить
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30.06.2024 14:06 Ответить
Це вони банку з написом "Ваня буханов пряного посолу" в покинутому Бахмуті знайшли. А слідком провів експертизу.
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30.06.2024 14:46 Ответить
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30.06.2024 15:13 Ответить
До речі, десь я цю морду ліца вже зустрічав.
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30.06.2024 14:48 Ответить
 
 