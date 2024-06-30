Общие боевые потери РФ с начала войны - около 542 700 человек (+1140 за сутки), 8080 танков, 14 533 артсистемы, 15 524 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 542 700 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 542700 (+1140) человек,

танков - 8080 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 15524 (+19) ед,

артиллерийских систем - 14533 (+53) ед,

РСЗО - 1110 (+1) ед,

средства ППО - 873 (+2) ед,

самолетов - 360 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11584 (+46),

крылатые ракеты - 2331 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 19643 (+75) ед,

специальная техника - 2448 (+12)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.