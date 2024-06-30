Общие боевые потери РФ с начала войны - около 542 700 человек (+1140 за сутки), 8080 танков, 14 533 артсистемы, 15 524 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 542 700 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 542700 (+1140) человек,
- танков - 8080 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 15524 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 14533 (+53) ед,
- РСЗО - 1110 (+1) ед,
- средства ППО - 873 (+2) ед,
- самолетов - 360 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11584 (+46),
- крылатые ракеты - 2331 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19643 (+75) ед,
- специальная техника - 2448 (+12)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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+24 Qq Qqq #455433
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Були тижні у 2022-2023, коли кількість кацапських танчиків падала до 4-6 шт. за добу. Потім знову до 15-20 доходила.
Хоча кількість броні в кацапні однозначно зменшується.
169! одиниць техніки та 1140! чумардосів за день.
Арта 54!, броня 26, логістика 75!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 542 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
Практично - набагато менше.
Що ж - головне почати і НЕ ЗУПИНЯТИСЯ.