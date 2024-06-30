Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 542 700 осіб (+1140 за добу), 8080 танків, 14 533 артсистеми, 15 524 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 542 700 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 542700 (+1140) осіб,

танків - 8080 (+7) од,

бойових броньованих машин - 15524 (+19) од,

артилерійських систем - 14533 (+53) од,

РСЗВ - 1110 (+1) од,

засоби ППО - 873 (+2) од,

літаків - 360 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11584 (+46),

крилаті ракети - 2331 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 19643 (+75) од,

спеціальна техніка - 2448 (+12)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.