Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 542 700 осіб (+1140 за добу), 8080 танків, 14 533 артсистеми, 15 524 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 542 700 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 542700 (+1140) осіб,
- танків - 8080 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 15524 (+19) од,
- артилерійських систем - 14533 (+53) од,
- РСЗВ - 1110 (+1) од,
- засоби ППО - 873 (+2) од,
- літаків - 360 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11584 (+46),
- крилаті ракети - 2331 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19643 (+75) од,
- спеціальна техніка - 2448 (+12)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+24 Qq Qqq #455433
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+13 Яр Холодний
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+13 Qq Qqq #455433
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Були тижні у 2022-2023, коли кількість кацапських танчиків падала до 4-6 шт. за добу. Потім знову до 15-20 доходила.
Хоча кількість броні в кацапні однозначно зменшується.
169! одиниць техніки та 1140! чумардосів за день.
Арта 54!, броня 26, логістика 75!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 542 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
Практично - набагато менше.
Що ж - головне почати і НЕ ЗУПИНЯТИСЯ.