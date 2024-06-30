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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 542 700 осіб (+1140 за добу), 8080 танків, 14 533 артсистеми, 15 524 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 542 700 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 542700 (+1140) осіб,
  • танків - 8080 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 15524 (+19) од,
  • артилерійських систем - 14533 (+53) од,
  • РСЗВ - 1110 (+1) од,
  • засоби ППО - 873 (+2) од,
  • літаків - 360 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11584 (+46),
  • крилаті ракети - 2331 (+0),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19643 (+75) од,
  • спеціальна техніка - 2448 (+12)

Дивіться також: Сили оборони прямим влучанням снаряда накрили росіян, які переховувалися. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17749) Генштаб ЗС (6741) ліквідація (4052) знищення (7488)


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Топ коментарі
+24
Минув 3780 день москальсько-української війни.
169! одиниць техніки та 1140! чумардосів за день.
Арта 54!, броня 26, логістика 75!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 542 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
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30.06.2024 08:03
+13
Їм дають не "долари" а рублі! А це - велика різниця Бо долари залишаються доларами А "рублі" сьогодні "гроші" а завтра - "папірці"!
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30.06.2024 07:37
+13
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30.06.2024 08:06
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Залізо не закінчується,ніяк.Ваньки теж.Хоча,якщо раніше їм давали 3 000 доларів за підписангя контракту,то зараз вже від 10 000 і вище
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30.06.2024 07:17 Відповісти
Їм дають не "долари" а рублі! А це - велика різниця Бо долари залишаються доларами А "рублі" сьогодні "гроші" а завтра - "папірці"!
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30.06.2024 07:37 Відповісти
Тут недавно хтось невеличке "аналітичне співставлення" виклав: порівняно з минулим роком втрати техніки на кількість живої сили зменшилися майже вдвоє І зараз кацапів кладуть порівняно більше Так що скоро у них дійсно будуть "маршеві батальйони - бо техніки для їх доставки на фронт і ведення бою не вистачатиме!
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30.06.2024 07:50 Відповісти
Ну там багато факторів грає роль: і рівень обученості кацапської піхоти, і масштаби застосування ЗСУ касетних *********** і т.д.
Були тижні у 2022-2023, коли кількість кацапських танчиків падала до 4-6 шт. за добу. Потім знову до 15-20 доходила.

Хоча кількість броні в кацапні однозначно зменшується.
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30.06.2024 08:20 Відповісти
Там також інші "фактори" грають роль - кількість відновлених кацапами на ремзаводах танків та пропускна можливість кацапських залізниць для їх доставки на фронт
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30.06.2024 08:36 Відповісти
І це теж. Зростає проблема в них зараз - кондиційні стволи для танчиків та арти.
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30.06.2024 08:52 Відповісти
Угу, саме з-за того, що залізо не закінчується, купили в китаї 1900 гольфкарів і на штурми катаються на гольфкарах (в яких немає навіть бортів, не те що б зв'язку, кулемета, автоматичної 30мм гармати, поставновників димової завіси, 3-8 ракет ПТУР), замість БТР/БМП. Як же ти забебав, провокатор Василь Воробець, срати своїм "залізо не закінчується" кожного дня.
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30.06.2024 15:15 Відповісти
сьогодні знищіли підарський штурмовой загін. усі 100% - баби
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30.06.2024 17:39 Відповісти
Минув 3780 день москальсько-української війни.
169! одиниць техніки та 1140! чумардосів за день.
Арта 54!, броня 26, логістика 75!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 542 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
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30.06.2024 08:03 Відповісти
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30.06.2024 08:06 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!!))
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30.06.2024 08:16 Відповісти
до рівня москви ще 40 по стільки потрібно
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30.06.2024 08:41 Відповісти
Щоб знищити ВСІХ кацапів десь теоретично 500 років потрібно...
Практично - набагато менше.
Що ж - головне почати і НЕ ЗУПИНЯТИСЯ.
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30.06.2024 14:04 Відповісти
наступний місяць знову буде рекордним по кількості забаранених чумардосів.
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30.06.2024 08:11 Відповісти
Навіть не можу уявити, як смердить зараз від такої кількості подохших мальчіков в трусіках.
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30.06.2024 08:57 Відповісти


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30.06.2024 10:11 Відповісти
дуже смачна закатка вийшла мабуть
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30.06.2024 12:15 Відповісти
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30.06.2024 14:06 Відповісти
Це вони банку з написом "Ваня буханов пряного посолу" в покинутому Бахмуті знайшли. А слідком провів експертизу.
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30.06.2024 14:46 Відповісти
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30.06.2024 15:13 Відповісти
До речі, десь я цю морду ліца вже зустрічав.
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30.06.2024 14:48 Відповісти
 
 