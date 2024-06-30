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Новости Война
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Враг запустил ракету на Одесчину, - Воздушные силы

ракета,крилата

Утром 30 июня 2024 года войска РФ пытаются нанести ракетный удар по Одесской области, в южных регионах страны объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета в направлении Одесской области с Черного моря!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал баллистикой гражданскую инфраструктуру в Одесской области: повреждены админздания

Больше деталей на эту минуту не известно.

Как сообщалось, 28 июня оккупанты ударили "Искандером" с кассетным зарядом по Одесской области: загорелось пшеничное поле.

Автор: 

Одесская область (3626) ракеты (3596) Воздушные силы (2390)


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потужно інформативно... особливо для тих, до кого вона летить (летіла)...
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30.06.2024 09:00 Ответить
Відбій, тепер схід.
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30.06.2024 09:51 Ответить
Але ж там стоїть " потужне" ППО, яке передала Німеччина для захисту морського коридора!? Бербок так сказала в Києві. Німеччина передала. А далі що
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30.06.2024 09:10 Ответить
А далі можеш пишатися цим, лише уяви, що це наче ти зібрала останні свої соціале та купила Одесі ППО.
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30.06.2024 10:27 Ответить
потужне ППО боронить бубочку та зелену шоблу
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30.06.2024 10:32 Ответить
 
 