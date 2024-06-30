Враг запустил ракету на Одесчину, - Воздушные силы
Утром 30 июня 2024 года войска РФ пытаются нанести ракетный удар по Одесской области, в южных регионах страны объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Ракета в направлении Одесской области с Черного моря!", - говорится в сообщении.
Больше деталей на эту минуту не известно.
Как сообщалось, 28 июня оккупанты ударили "Искандером" с кассетным зарядом по Одесской области: загорелось пшеничное поле.
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piligrim
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Валентина Саюн #590718
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Валентина Саюн #590718
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Ирина Корзун
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Русский Алкаш
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