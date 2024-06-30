Ворог запустив ракету на Одещину, - Повітряні сили

Зранку 30 червня 2024 року війська РФ намагаються завдати ракетного удару по Одещині, у південних регіонах країни оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета в напрямку Одещини з Чорного моря!", - йдеться у повідомленні.

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Більше деталей на цю хвилину не відомо.

Як повідомлялося, 28 червня окупанти вдарили "Іскандером" із касетним зарядом по Одещині: загорілося пшеничне поле.