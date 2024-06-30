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Новини Війна
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Ворог запустив ракету на Одещину, - Повітряні сили

ракета,крилата

Зранку 30 червня 2024 року війська РФ намагаються завдати ракетного удару по Одещині, у південних регіонах країни оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета в напрямку Одещини з Чорного моря!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував балістикою цивільну інфраструктуру на Одещині: пошкоджено адмінбудівлі

Більше деталей на цю хвилину не відомо.

Як повідомлялося, 28 червня окупанти вдарили "Іскандером" із касетним зарядом по Одещині: загорілося пшеничне поле.

Автор: 

Одеська область (3281) ракети (4057) Повітряні сили (2735)


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потужно інформативно... особливо для тих, до кого вона летить (летіла)...
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30.06.2024 09:00 Відповісти
Відбій, тепер схід.
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30.06.2024 09:51 Відповісти
Але ж там стоїть " потужне" ППО, яке передала Німеччина для захисту морського коридора!? Бербок так сказала в Києві. Німеччина передала. А далі що
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30.06.2024 09:10 Відповісти
А далі можеш пишатися цим, лише уяви, що це наче ти зібрала останні свої соціале та купила Одесі ППО.
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30.06.2024 10:27 Відповісти
потужне ППО боронить бубочку та зелену шоблу
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30.06.2024 10:32 Відповісти
 
 