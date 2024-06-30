Ворог запустив ракету на Одещину, - Повітряні сили
Зранку 30 червня 2024 року війська РФ намагаються завдати ракетного удару по Одещині, у південних регіонах країни оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракета в напрямку Одещини з Чорного моря!", - йдеться у повідомленні.
Більше деталей на цю хвилину не відомо.
Як повідомлялося, 28 червня окупанти вдарили "Іскандером" із касетним зарядом по Одещині: загорілося пшеничне поле.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
piligrim
показати весь коментар30.06.2024 09:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Валентина Саюн #590718
показати весь коментар30.06.2024 09:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Валентина Саюн #590718
показати весь коментар30.06.2024 09:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ирина Корзун
показати весь коментар30.06.2024 10:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Русский Алкаш
показати весь коментар30.06.2024 10:32 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль