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Новости Война
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Ночью и утром россияне обстреляли из минометов и артиллерии 4 громады Сумской области

Обстріли Сумщини

Ночью и утром российская армия осуществила 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 29 взрывов.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

По информации ОВА, обстрелам подверглись:

  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (4 взрыва), артиллерии (13 взрывов).
  • Юнаковская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).
  • Белопольская громада: россияне ударили из артиллерии (8 взрывов).
  • Шалыгинская громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады.

Читайте: Житель Каменки на Сумщине перед российским вторжением изготовил взрывчатку и вооружение, чтобы защитить село от оккупантов. Теперь его судят за хранение оружия

Напомним, 29 июня российский дрон уничтожил полицейскую машину на Сумщине, в результате чего ранен местный житель.

Автор: 

обстрел (27672) Сумская область (3262)


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Гарний привід закинути трохи на дрони або трішечки більше
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30.06.2024 12:29 Ответить
 
 