Ночью и утром россияне обстреляли из минометов и артиллерии 4 громады Сумской области

Ночью и утром российская армия осуществила 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 29 взрывов.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

По информации ОВА, обстрелам подверглись:

Краснопольская громада: враг бил из минометов (4 взрыва), артиллерии (13 взрывов).

Юнаковская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).

Белопольская громада: россияне ударили из артиллерии (8 взрывов).

Шалыгинская громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады.

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Напомним, 29 июня российский дрон уничтожил полицейскую машину на Сумщине, в результате чего ранен местный житель.