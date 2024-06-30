Ночью и утром россияне обстреляли из минометов и артиллерии 4 громады Сумской области
Ночью и утром российская армия осуществила 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 29 взрывов.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
По информации ОВА, обстрелам подверглись:
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (4 взрыва), артиллерии (13 взрывов).
- Юнаковская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).
- Белопольская громада: россияне ударили из артиллерии (8 взрывов).
- Шалыгинская громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады.
Напомним, 29 июня российский дрон уничтожил полицейскую машину на Сумщине, в результате чего ранен местный житель.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Иван Сирко #490186
показать весь комментарий30.06.2024 12:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль