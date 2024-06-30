Вночі та зранку росіяни обстріляли з мінометів та артилерії 4 громади на Сумщині
Вночі та зранку російська армія здійснила 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 29 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією ОВА, обстрілів зазнали:
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи), артилерії (13 вибухів).
- Юнаківська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).
- Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів).
- Шалигинська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.
Нагадаємо, 29 червня російський дрон знищив поліцейську автівку на Сумщині, внаслідок чого поранено місцевого жителя.
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Иван Сирко #490186
показати весь коментар30.06.2024 12:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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