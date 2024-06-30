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Новини Війна
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Вночі та зранку росіяни обстріляли з мінометів та артилерії 4 громади на Сумщині

Обстріли Сумщини

Вночі та зранку російська армія здійснила 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 29 вибухів. 

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ

За інформацією ОВА, обстрілів зазнали:

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи), артилерії (13 вибухів).
  • Юнаківська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).
  • Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів).
  • Шалигинська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

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Нагадаємо, 29 червня російський дрон знищив поліцейську автівку на Сумщині, внаслідок чого поранено місцевого жителя.

Автор: 

обстріл (29021) Сумська область (3828)


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Гарний привід закинути трохи на дрони або трішечки більше
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30.06.2024 12:29 Відповісти
 
 