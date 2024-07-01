Ночью в Днепре раздавались взрывы. Воздушные силы информировали о движении ракет в направлении города
В ночь на 1 июля 2024 года в Днепре раздавались взрывы. Около 2 часов ночи Воздушные силы фиксировали движение ракет в направлении города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Днепр. До отбоя оставайтесь в безопасных местах. Угроза продолжается", - предупреждал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Официальной информации о последствиях ночной ракетной атаки на Днепр пока нет.
Как сообщалось, 28 июня российская ракета попала в жилой дом в Днепре. Сообщается, что количество пострадавших достигло 13 человек. Среди них беременная женщина. Также сообщалось, что после атаки пропавшими без вести считали 5 человек. Впоследствии на связь вышли два человека, которых считали пропавшими без вести.
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