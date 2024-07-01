Вночі у Дніпрі лунали вибухи, Повітряні сили інформували про рух ракет у напрямку міста
У ніч проти 1 липня 2024 року у Дніпрі лунали вибухи. Близько 2 години ночі Повітряні сили фіксували рух ракет у напрямку міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Дніпро. До відбою лишайтеся у безпечних місцях. Загроза триває", - попереджав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Офіційної інформації щодо наслідків нічної ракетної атаки на Дніпро наразі немає.
Як повідомлялося, 28 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. Повідоляється, що кількість постраждалих сягнула 13 осіб. Серед них вагітна жінка. Також повідомлялося, що після атаки зниклими безвісти вважали 5 людей. Згодом на зв’язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти.
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