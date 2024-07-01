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Вчера вечером российские оккупанты атаковали Кировоградщину

Росіяни вдарили по Кіровоградській області 30 червня

Российские захватчики вечером 30 июня нанесли удар по Кропивницкому району Кировоградщины.

Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал Кировоградскую область. После взрывов в Кропивницком районе работают соответствующие службы, - говорится в сообщении.

В 21:17 Воздушные силы предупреждали о ракете на Кропивницкий.

В ряде областей, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога.

После объявления тревоги в Кропивницком слышали взрывы.

Также читайте: Ночью в Днепре раздавались взрывы. Воздушные силы информировали о движении ракет в направлении города

Напомним, россияне 30 июня попытались атаковать Киев. Обломки российской ракеты упали в Оболонском районе столицы и повредили многоэтажку. Было известно о 6 пострадавших, среди них - ребенок.

Также враг в ночь на 1 июля атаковал баллистикой Днепр: 7 пострадавших, повреждены магазин и многоэтажки.

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взрыв (6797) Кировоградская область (642)


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Аеродром Канатове був створений в Радянському Союзі як авіаційна база ВПС СРСР.
У 2004 році 44 гв. БАП ВПС України був розформований, а з 30 бомбардувальників Су-24М приблизно 10-12 літаків були включені до складу 7 БАП у Старокостянтинові, а решта передані на бази зберігання.

В травні 2015 року аеродром став запасною авіабазою українських повітряних сил.
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01.07.2024 08:21 Ответить
Обмилок з московщини, біснується, знаючи про свій ганебний кінець, як Чаушеску або Каддафі …
Смерть рашистам з московщини!! Слава Україні!! Українці переможуть
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01.07.2024 08:25 Ответить
це ви про зеленського з ермаком?
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01.07.2024 08:41 Ответить
І за цих теж.
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01.07.2024 08:59 Ответить
Які російські війська ? рашиська варварська орда.
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01.07.2024 08:26 Ответить
А у нас нема чим. Америкашки дають стільки, щоб лупились і ніхто не переміг, з дронів великого враження нема, а балістику просрали вже давно.
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01.07.2024 09:21 Ответить
 
 