Вчера вечером российские оккупанты атаковали Кировоградщину
Российские захватчики вечером 30 июня нанесли удар по Кропивницкому району Кировоградщины.
Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Враг атаковал Кировоградскую область. После взрывов в Кропивницком районе работают соответствующие службы, - говорится в сообщении.
В 21:17 Воздушные силы предупреждали о ракете на Кропивницкий.
В ряде областей, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога.
После объявления тревоги в Кропивницком слышали взрывы.
Напомним, россияне 30 июня попытались атаковать Киев. Обломки российской ракеты упали в Оболонском районе столицы и повредили многоэтажку. Было известно о 6 пострадавших, среди них - ребенок.
Также враг в ночь на 1 июля атаковал баллистикой Днепр: 7 пострадавших, повреждены магазин и многоэтажки.
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Смерть рашистам з московщини!! Слава Україні!! Українці переможуть