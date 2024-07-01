Вчера вечером российские оккупанты атаковали Кировоградщину

Российские захватчики вечером 30 июня нанесли удар по Кропивницкому району Кировоградщины.

Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал Кировоградскую область. После взрывов в Кропивницком районе работают соответствующие службы, - говорится в сообщении.

В 21:17 Воздушные силы предупреждали о ракете на Кропивницкий.

В ряде областей, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога.

После объявления тревоги в Кропивницком слышали взрывы.

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Напомним, россияне 30 июня попытались атаковать Киев. Обломки российской ракеты упали в Оболонском районе столицы и повредили многоэтажку. Было известно о 6 пострадавших, среди них - ребенок.

Также враг в ночь на 1 июля атаковал баллистикой Днепр: 7 пострадавших, повреждены магазин и многоэтажки.