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Учора ввечері російські окупанти атакували Кіровоградщину

Росіяни вдарили по Кіровоградській області 30 червня

Російські загарбники ввечері 30 червня завдали удару по Кропивницькому району Кіровоградщини.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував Кіровоградщину. Після вибухів у Кропивницькому районі працюють відповідні служби, - йдеться у повідомленні.

О 21:17 Повітряні сили попереджали про ракету на Кропивницький.

У низці областей, а також у Києві, було оголошено повітряну тривогу.

Після оголошення тривоги в Кропивницькому чули вибухи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі у Дніпрі лунали вибухи, Повітряні сили інформували про рух ракет у напрямку міста

Нагадаємо, росіяни 30 червня спробували атакувати Київ. Уламки російської ракети впали в Оболонському районі столиці та пошкодили багатоповерхівку. Було відомо про 6 постраждалих, серед них - дитина.

Також ворог у ніч на 1 липня атакував балістикою Дніпро: 7 постраждалих, пошкоджено магазин та багатоповерхівки.

Автор: 

вибух (4509) Кіровоградська область (579)


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Аеродром Канатове був створений в Радянському Союзі як авіаційна база ВПС СРСР.
У 2004 році 44 гв. БАП ВПС України був розформований, а з 30 бомбардувальників Су-24М приблизно 10-12 літаків були включені до складу 7 БАП у Старокостянтинові, а решта передані на бази зберігання.

В травні 2015 року аеродром став запасною авіабазою українських повітряних сил.
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01.07.2024 08:21 Відповісти
Обмилок з московщини, біснується, знаючи про свій ганебний кінець, як Чаушеску або Каддафі …
Смерть рашистам з московщини!! Слава Україні!! Українці переможуть
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01.07.2024 08:25 Відповісти
це ви про зеленського з ермаком?
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01.07.2024 08:41 Відповісти
І за цих теж.
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01.07.2024 08:59 Відповісти
Які російські війська ? рашиська варварська орда.
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01.07.2024 08:26 Відповісти
А у нас нема чим. Америкашки дають стільки, щоб лупились і ніхто не переміг, з дронів великого враження нема, а балістику просрали вже давно.
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01.07.2024 09:21 Відповісти
 
 