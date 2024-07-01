Учора ввечері російські окупанти атакували Кіровоградщину
Російські загарбники ввечері 30 червня завдали удару по Кропивницькому району Кіровоградщини.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог атакував Кіровоградщину. Після вибухів у Кропивницькому районі працюють відповідні служби, - йдеться у повідомленні.
О 21:17 Повітряні сили попереджали про ракету на Кропивницький.
У низці областей, а також у Києві, було оголошено повітряну тривогу.
Після оголошення тривоги в Кропивницькому чули вибухи.
Нагадаємо, росіяни 30 червня спробували атакувати Київ. Уламки російської ракети впали в Оболонському районі столиці та пошкодили багатоповерхівку. Було відомо про 6 постраждалих, серед них - дитина.
Також ворог у ніч на 1 липня атакував балістикою Дніпро: 7 постраждалих, пошкоджено магазин та багатоповерхівки.
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