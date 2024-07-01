Украина может защитить себя без вступления в НАТО по примеру Швеции, - The Hill
Вопрос о членстве Украины в НАТО не будут поднимать, пока идет война с Россией.
Об этом говорится в материале The Hill, передает Цензор.НЕТ.
"Опасения относительно членства Украины не должны удивлять. Грязный секрет НАТО заключается в том, что со времен окончания холодной войны в организацию не принимали страны, которые нужно было бы защищать от российской агрессии. Первые две волны расширения в 1999 и 2004 годах, во время которых были приняты все бывшие члены Варшавского договора, страны Балтии и Словения, пришлись на время, когда НАТО и Россия были сосредоточены на налаживании отношений сотрудничества", - пишет издание.
Балканские страны, которые впоследствии вступили в НАТО, могли быть уязвимыми для вмешательства России в их внутренние дела, но не для вооруженного нападения.
Финляндия и Швеция, которые недавно вступили в НАТО, также не являются исключением.
"Эти два скандинавских государства обладают мощными вооруженными силами и имеют длительный опыт сотрудничества с НАТО. В отличие от других новых членов, они фактически укрепили НАТО с момента своего вступления. Вместо того чтобы защищать их, НАТО, скорее всего, обратится к ним за помощью в защите других союзников", - говорится в материале.
Издание отмечает, что Швеция предлагает модель, которую можно адаптировать к текущим обстоятельствам.
"Во время холодной войны Швеция формально была нейтральной страной, имела мощный оборонно-промышленный сектор и боеспособные вооруженные силы. Но она также тесно сотрудничала в сфере безопасности и разведки с США и другими союзниками по НАТО. В то время это сотрудничество держалось в секрете, но СССР, несомненно, знал о нем. И это знание служило мощным сдерживающим фактором для военной агрессии", - объясняет автор.
Запад должен помочь Украине стать обновленной версией Швеции времен холодной войны, отмечает The Hill. Так, НАТО должно увеличить поддержку в восстановлении ОПК и обучении вооруженных сил, а также тесное сотрудничество в сфере безопасности и разведки. Также стоит гарантировать стабильный поток помощи, по крайней мере в течение следующего десятилетия.
Также помощь Украине должна предусматривать сотрудничество в реформировании ее экономики и политической системы в соответствии с европейскими стандартами, поскольку шведская модель сработала частично потому, что Швеция была сильной демократией с эффективной рыночной экономикой.
Таким образом Украина может создать надежный фактор сдерживания России вне НАТО.
"Но этого не произойдет до тех пор, пока НАТО будет питать иллюзии относительно членства и соблазнять Украину добиваться этого. Давно пора отказаться от этой фантазии и сосредоточиться на том, что осуществимо и достаточно для безопасности Украины", - считает издание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Настирливо просуваєш кремлівський наратив: капітулюйте, бо не треба воювати за Зеленського.
Обов'язок захищати Україну, а не чиєсь прізвище, є ПЕРШОЧЕРГОВИМ.
Так можна і на самого себе вийти))
Таким чином Олександр САТ РЕМ виправдовує агресію росії проти України і має бути покараний за Кримінальним кодексом.
1) Саме "діди" і були винні, починаючи з допомоги створення панцервафе і люфтвафе до пакту молотова-рібентропа. Не робіть дідів-комуняк невинними у вирощуванні Гітлера.....
В ******** історії, важко виннити в подіях тих людей які народились в 90+, не вони ж склади розкрадали і всіляких кравчуків вибирали вірно?
П.С - слухай павлік морозов, я розумію що в тебе анус свербить людину вже здати хотб кудись, але приспусти свої пориви, тут не оправдання а констатація реальних фактів!!!
Різного роду "у мене те" "у мене це" голосніше всіх кричать "ухилянти" і на всі сторону вказують, кому і що робити.))
Самый большой выигрыш - почти 44 млн грн - указала в своей декларации Ольга Худик, полицейская патрульной полиции в Ивано-Франковской области.
Кроме самих чиновников в онлайн-казино играют и их дети. Роман Светличный (судья из Ровенской области) за 2023 год задекларировал аж три выигрыша своего сына Олега на общую сумму более 70 000 грн.
Воно для дискусій важливих чиновників на грантах, які нічого не вирішують, для навчань, для освоєння грошей військових бюджетів..
А коли ракети залітають на територію країна члена Нато то треба не збивати їх тому що це може привести до ескалації
Якщо Україну все таки приймуть в Нато колись .... я слабо сумініваюсь що у випадку нападу орків вони щось крім зброї капельним методом і інструкторів чимось допоможуть... а ще можут занепокоєння робити досить серйозне....
І більш чим впевнений ще будуть дальше торгувати з орками тому що business as usual важливіший за всі інші пріорітети
Треба не про ілюзію Нато думати а про поновлення виробництва балістичних ракет... і вдосконалення сс18 для того щоб вона мала керовану траекторію польоту
В той час ракети балістичні і крилаті робити могли і можемо (надіюсь).
Але 1 правду вони написали: Брудний секрет НАТО полягає в тому, що з часів закінчення холодної війни в організацію не приймали країни, які потрібно було б захищати від російської агресії.