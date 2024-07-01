Украина может защитить себя без вступления в НАТО по примеру Швеции, - The Hill

Вопрос о членстве Украины в НАТО не будут поднимать, пока идет война с Россией.

Об этом говорится в материале The Hill, передает Цензор.НЕТ.

"Опасения относительно членства Украины не должны удивлять. Грязный секрет НАТО заключается в том, что со времен окончания холодной войны в организацию не принимали страны, которые нужно было бы защищать от российской агрессии. Первые две волны расширения в 1999 и 2004 годах, во время которых были приняты все бывшие члены Варшавского договора, страны Балтии и Словения, пришлись на время, когда НАТО и Россия были сосредоточены на налаживании отношений сотрудничества", - пишет издание.

Балканские страны, которые впоследствии вступили в НАТО, могли быть уязвимыми для вмешательства России в их внутренние дела, но не для вооруженного нападения.

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Финляндия и Швеция, которые недавно вступили в НАТО, также не являются исключением.

"Эти два скандинавских государства обладают мощными вооруженными силами и имеют длительный опыт сотрудничества с НАТО. В отличие от других новых членов, они фактически укрепили НАТО с момента своего вступления. Вместо того чтобы защищать их, НАТО, скорее всего, обратится к ним за помощью в защите других союзников", - говорится в материале.

Издание отмечает, что Швеция предлагает модель, которую можно адаптировать к текущим обстоятельствам.

"Во время холодной войны Швеция формально была нейтральной страной, имела мощный оборонно-промышленный сектор и боеспособные вооруженные силы. Но она также тесно сотрудничала в сфере безопасности и разведки с США и другими союзниками по НАТО. В то время это сотрудничество держалось в секрете, но СССР, несомненно, знал о нем. И это знание служило мощным сдерживающим фактором для военной агрессии", - объясняет автор.

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Запад должен помочь Украине стать обновленной версией Швеции времен холодной войны, отмечает The Hill. Так, НАТО должно увеличить поддержку в восстановлении ОПК и обучении вооруженных сил, а также тесное сотрудничество в сфере безопасности и разведки. Также стоит гарантировать стабильный поток помощи, по крайней мере в течение следующего десятилетия.

Также помощь Украине должна предусматривать сотрудничество в реформировании ее экономики и политической системы в соответствии с европейскими стандартами, поскольку шведская модель сработала частично потому, что Швеция была сильной демократией с эффективной рыночной экономикой.

Таким образом Украина может создать надежный фактор сдерживания России вне НАТО.

"Но этого не произойдет до тех пор, пока НАТО будет питать иллюзии относительно членства и соблазнять Украину добиваться этого. Давно пора отказаться от этой фантазии и сосредоточиться на том, что осуществимо и достаточно для безопасности Украины", - считает издание.

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