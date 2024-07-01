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Новости Война
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Украина может защитить себя без вступления в НАТО по примеру Швеции, - The Hill

нато,україна

Вопрос о членстве Украины в НАТО не будут поднимать, пока идет война с Россией.

Об этом говорится в материале The Hill, передает Цензор.НЕТ.

"Опасения относительно членства Украины не должны удивлять. Грязный секрет НАТО заключается в том, что со времен окончания холодной войны в организацию не принимали страны, которые нужно было бы защищать от российской агрессии. Первые две волны расширения в 1999 и 2004 годах, во время которых были приняты все бывшие члены Варшавского договора, страны Балтии и Словения, пришлись на время, когда НАТО и Россия были сосредоточены на налаживании отношений сотрудничества", - пишет издание.

Балканские страны, которые впоследствии вступили в НАТО, могли быть уязвимыми для вмешательства России в их внутренние дела, но не для вооруженного нападения.

Читайте: Саммит НАТО должен обеспечить четкий мост относительно членства Украины в Альянсе, - Госдепартамент США

Финляндия и Швеция, которые недавно вступили в НАТО, также не являются исключением.

"Эти два скандинавских государства обладают мощными вооруженными силами и имеют длительный опыт сотрудничества с НАТО. В отличие от других новых членов, они фактически укрепили НАТО с момента своего вступления. Вместо того чтобы защищать их, НАТО, скорее всего, обратится к ним за помощью в защите других союзников", - говорится в материале.

Издание отмечает, что Швеция предлагает модель, которую можно адаптировать к текущим обстоятельствам.

"Во время холодной войны Швеция формально была нейтральной страной, имела мощный оборонно-промышленный сектор и боеспособные вооруженные силы. Но она также тесно сотрудничала в сфере безопасности и разведки с США и другими союзниками по НАТО. В то время это сотрудничество держалось в секрете, но СССР, несомненно, знал о нем. И это знание служило мощным сдерживающим фактором для военной агрессии", - объясняет автор.

Читайте также: НАТО пытается построить мост к членству Украины в Альянсе, - постпред США Смит

Запад должен помочь Украине стать обновленной версией Швеции времен холодной войны, отмечает The Hill. Так, НАТО должно увеличить поддержку в восстановлении ОПК и обучении вооруженных сил, а также тесное сотрудничество в сфере безопасности и разведки. Также стоит гарантировать стабильный поток помощи, по крайней мере в течение следующего десятилетия.

Также помощь Украине должна предусматривать сотрудничество в реформировании ее экономики и политической системы в соответствии с европейскими стандартами, поскольку шведская модель сработала частично потому, что Швеция была сильной демократией с эффективной рыночной экономикой.

Таким образом Украина может создать надежный фактор сдерживания России вне НАТО.

"Но этого не произойдет до тех пор, пока НАТО будет питать иллюзии относительно членства и соблазнять Украину добиваться этого. Давно пора отказаться от этой фантазии и сосредоточиться на том, что осуществимо и достаточно для безопасности Украины", - считает издание.

Читайте: Литва на саммите НАТО в Вашингтоне будет ставить вопрос членства Украины: Украинцы отстаивают безопасность Европы и они хотят другого месседжа

Автор: 

НАТО (10057) членство в НАТО (1529) Швеция (1011)


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Топ комментарии
+13
В 2023 году почти 6 500 госслужащих https://www.slidstvo.info/articles/ludomaniia-na-derzhsluzhbi-iaki-vyhrashi-u-kazyno-deklaruiut-ukrainski-posadovtsi/ задекларировали более 156 млн грн (!) выигрышей в онлайн-казино, лотереях и беттинговых компаниях

Самый большой выигрыш - почти 44 млн грн - указала в своей декларации Ольга Худик, полицейская патрульной полиции в Ивано-Франковской области.

Кроме самих чиновников в онлайн-казино играют и их дети. Роман Светличный (судья из Ровенской области) за 2023 год задекларировал аж три выигрыша своего сына Олега на общую сумму более 70 000 грн.
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01.07.2024 10:46
+12
В якому році шведи відбились від рашки? - чи я шось пропустив?
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01.07.2024 10:38
+11
Швеція була нейтральна, Швеція з рашкою домовлялася і жила у своїх мріях що можна домовитися. Особливо коли перед тобою ще ціла Фінляндія розташована.?Якби рашка напала на швеція - фуй би вона змогла захиститися. До чого тут наш випадок???
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01.07.2024 10:46
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Правила форума Совет форумчан
В якому році шведи відбились від рашки? - чи я шось пропустив?
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01.07.2024 10:38 Ответить
в 1808
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01.07.2024 10:48 Ответить
"Війна закінчилась поразкою шведської армії, російські війська зайняли Південну Фінляндію та Аландські острови. Швеція була змушена підписати Фредріксгамнський мирний договір, за яким Фінляндія перейшла від Швеції до Росії, увійшовши до складу імперії як Велике князівство Фінляндське".
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01.07.2024 11:19 Ответить
Байден, а чого ми досі не в НАТО? (С)
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01.07.2024 10:40 Ответить
Судячи з кількості сдристнувших за кордон, футбол'рів, ціркових 3,14здюків з квартано телевізійним гівном тощо, та ховающихся під спідницями дружин, матусь та бабусь, НЕ ЗМОЖЕ.
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01.07.2024 10:40 Ответить
Дві дивізії ТЦК до кого відносяться? А ще 50 дивізій силовиків?
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01.07.2024 10:53 Ответить
беруть приклад з твого лідора, "ухилянти" як ти кажеш, свідомо хочуть зберегти своє життя. А з автоматиком на нулі проти фпв дронів і 120ток ти багато назахичаєш
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01.07.2024 11:01 Ответить
у цих псевдопатріотичних гівнюків винуваті ухилянти, а не уряд, що розкрадає бюджет, який повинен йти майже весь на оборону. на цивільні потреби нам дають допомогу країни коаліції Рамштайну. Вже в Херсоні захистились коктейлями молотова. жодна ****, що здала наші території без опору не постраждала.
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01.07.2024 11:38 Ответить
ото ж бо, один зробив безвіз під час війни, другий безвиїзд. 75 відсотків взводу просто перемололи ні за хєр. Під ласточкіно з січня по цей час ніяк неможуть забрати тіла моїх побратимів, то про що можна говорити. людей палять як сірники. але деякі "псевдопатріоти" на дивані розказують як треба любити зеленого, єрмака, безглузду і тд, та ще й захищати їх
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01.07.2024 11:49 Ответить
Українці захищають Україну, а не Зеленського. Тільки не бреши, троляко, що ти в окопі!

Настирливо просуваєш кремлівський наратив: капітулюйте, бо не треба воювати за Зеленського.
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01.07.2024 13:47 Ответить
Ага, Україна буде стримувати ціною життів своїх громадян, а ви свою дупу у теплі будете зберігати, сцикуні довбані ...
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01.07.2024 10:40 Ответить
Сирійські повстанці стримує асадівську диктатуру ціною своїх життів, а ти свою дупу у швейцарському теплі зберігаеш.
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01.07.2024 10:47 Ответить
Ще одне вилізло, мабуть з окопу строчишь свої висери. Я вже задовбався відповідати, що непризовного віку, 65, та ще з титановим протезом у нозі, так що стули свою пельку ...
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01.07.2024 10:57 Ответить
Тобто ви з того покоління громадян - які просрали і розікрали свою країну . А тепер живете на території іншої країни - і замість вдячності - висловлюєте претензії - що вони не захисищають країну - яку і ваше , в тому числі покоління ,розікрало - чи правильно зрозумів?
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01.07.2024 11:10 Ответить
ти чого тут ярлики розвішуєш? кожен сам вирішує як йому жити і де. може будете хоть конституцію читати? зелені тварюки вже з катушок злетіли
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01.07.2024 11:20 Ответить
кожен сам вирішує як йому жити і де, а от розказувати європейцям, що їм робити - не може. Дід розвалив свою країну і з'їбався в іншу, і розказує жителям тої країни що їм робити. Ну це ж дибілізм.
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01.07.2024 12:02 Ответить
Ага, я розвалив сєсєсєр.
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01.07.2024 12:17 Ответить
а яке ти відношення маєш до України?
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01.07.2024 12:22 Ответить
А яке ти маєш відношення до України?
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01.07.2024 12:29 Ответить
Я українець, живу в Україні, працюю в Україні, податки плачу в бюджет України, і т.д.
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01.07.2024 12:33 Ответить
Тоді прочитай усі комменти, я ж не можу сто разів повторювати ...
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01.07.2024 12:39 Ответить
ну так яке ти маєш відношення до України, втікачику?
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01.07.2024 13:01 Ответить
ти що повний довбойоб. мені що потрібно було окупантів з хлібом сіллю зустрічати? от ви суки кончені. якщо залишився в окупованому місті то ждун , виїхав на законних підставах за кордон втікач. а нічого що за кордоном багато мільонів українців опинилось? і некуй мені тут тикати. бабі своїй будеш тикати ...
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01.07.2024 13:16 Ответить
ти просрав країну, втік, не став її захищати, і тепер розказуєш, що робити європейцям. ага. зрозумів тебе. Ну так яке ж ти маєш відношення до України?
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01.07.2024 13:27 Ответить
Довбойоб, це я ще м'яко сказав. Тобто пенси повинні тебе захищати, поки ти зі своїми телками будеш по кабаках зажигати...
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01.07.2024 13:32 Ответить
я не ходжу по кабаках. ну раз ти в цьому моменті *******, то й про те, що ти пенс - ти теж *******. втікачик ти нещасний.
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01.07.2024 13:34 Ответить
Яке ж ти недолуге, ага втік, як і інші мільони українці, пливли через Тису ...
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01.07.2024 13:39 Ответить
ти ****** звичайний. я вже це зрозумів. так, ти втік, утікачик
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01.07.2024 13:41 Ответить
Сьогодні у дурці мабуть доба відкритих дверцят, йди вже, санітари по тобі скучили ...
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01.07.2024 14:04 Ответить
І ще ... Судячи по риториці ти дієш згідно кацапських наративів, може якийсь нові методички з ольгіно отримав, платник податків куєв ...
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01.07.2024 13:35 Ответить
Олександр САТ РЕМ і Fernando тут поширюють кремлівську пропаганду, що Україну не треба захищати, треба капітулювати, бо в Україні є корупціонери. Вони маніпулюють правами в Конституції, але плюють на першочергове - ОБОВ'ЯЗКИ.

Обов'язок захищати Україну, а не чиєсь прізвище, є ПЕРШОЧЕРГОВИМ.
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01.07.2024 13:53 Ответить
А де мені було жити, після місяця сидіння у підвалі під обстрілами та окупації мого міста? А ви з того покоління, яке вважає що пенси повинні сидіти у окопах, а ви зі своїми телками будете по кабаках зажигати?
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01.07.2024 11:21 Ответить
А ви не задумувалися - чого окупували саме ваше місто ? І який вклад внесло ваше покоління в розв'язанні цієї війни ?
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01.07.2024 11:33 Ответить
Все ясно, ухилянт, якого задавила квакуха, що не встиг здриснути за кордон ...до речі у батьків своїх і спроси, який вони внесли вклад ...
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01.07.2024 11:43 Ответить
Навіщо?!?
Так можна і на самого себе вийти))
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01.07.2024 11:46 Ответить
Все ясно, ухилянт, якого квакуха задавила що не встиг здриснути за кордон ...
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01.07.2024 11:47 Ответить
То ви все таки відповісте на просте питання : чи каєтесь ви за те що просрали країну і привели руській мір ? Чи ні ? Чи у всьому винні "ухилянти ",ната та інші за списком ....
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01.07.2024 11:52 Ответить
Я каюсь за те що не підтримав петицію щоб таких як ти абортували ...
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01.07.2024 11:59 Ответить
Бачите ,як сумно - вам 65 - а ви ведете себе як інфантильний недалекий підліток . І таких людей в Україні сотні тисяч . Тому і війна .
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01.07.2024 12:01 Ответить
Війна була у твоїй голові між залишками розуму, як видно розум програв ...
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01.07.2024 12:12 Ответить
Там схоже деменція на повних обертах
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01.07.2024 12:40 Ответить
Війна йде тому, що путін напав. За твоєю кремлівською логікою тоді у 1941 році наші діди були винуваті, бо на них гітлер напав.

Таким чином Олександр САТ РЕМ виправдовує агресію росії проти України і має бути покараний за Кримінальним кодексом.
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01.07.2024 13:58 Ответить
Та його вже матінка природа покарала від народження ...
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01.07.2024 14:06 Ответить
а діди були не винуваті? історія каже, що вони самі планувати напасти, але не встигли.
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01.07.2024 16:01 Ответить
Ще раз доказує, що ви були жертвою червоної пропаганди, а зараз плавно перейшли у зелену пропаганду))))
1) Саме "діди" і були винні, починаючи з допомоги створення панцервафе і люфтвафе до пакту молотова-рібентропа. Не робіть дідів-комуняк невинними у вирощуванні Гітлера.....
В ******** історії, важко виннити в подіях тих людей які народились в 90+, не вони ж склади розкрадали і всіляких кравчуків вибирали вірно?
П.С - слухай павлік морозов, я розумію що в тебе анус свербить людину вже здати хотб кудись, але приспусти свої пориви, тут не оправдання а констатація реальних фактів!!!
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02.07.2024 09:53 Ответить
В той час ,коли я родився - був ссср . І з "пєтіцій",які ви тоді могли підписувати - це максимум заяву в комсол чи на підтримку угнетьонних народів африки
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01.07.2024 12:08 Ответить
а чому виповзок пенсійного віку який здриснув в Швейцарію тут розчихляє за "ухилянтів"? Чи можливо ви за 10 років війни були до пенсії в АТО?)
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02.07.2024 09:56 Ответить
Сам ти виповзок, підар їбучий, хто ти таке щоб мені тут вказувати ..
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02.07.2024 10:44 Ответить
Мабуть генофонд грьобаний прокинувся ...
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02.07.2024 10:49 Ответить
Класика..
Різного роду "у мене те" "у мене це" голосніше всіх кричать "ухилянти" і на всі сторону вказують, кому і що робити.))
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01.07.2024 11:44 Ответить
Ага, тобто я ухилянт, а ти в окопі? Якщо ні то стули свою пельку. На цьому все. Крапка. З олігофренами у стадії тяжкої дебільності не дискутую ...
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01.07.2024 11:50 Ответить
Відразу видно радянське виховання зкориговане деменцією))
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01.07.2024 12:37 Ответить
І ще додам, твоїх сирійських повстанців у Швейцарії хоч гай гати ...
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01.07.2024 11:02 Ответить
сирійські повстанці мають неперетравлюєму кашу в голові. чого варте лише уявлення про загробне життя з обслуговуючим персоналом, коли у дійсному житті не вистачає грошей купити собі дружину. там природній зов тіла заставляє гинути за гроші, або пан, або пропав.
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01.07.2024 11:41 Ответить
"шведська модель спрацювала частково тому, що Швеція була сильною демократією з ефективною ринковою економікою"
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01.07.2024 10:44 Ответить
В 2023 году почти 6 500 госслужащих https://www.slidstvo.info/articles/ludomaniia-na-derzhsluzhbi-iaki-vyhrashi-u-kazyno-deklaruiut-ukrainski-posadovtsi/ задекларировали более 156 млн грн (!) выигрышей в онлайн-казино, лотереях и беттинговых компаниях

Самый большой выигрыш - почти 44 млн грн - указала в своей декларации Ольга Худик, полицейская патрульной полиции в Ивано-Франковской области.

Кроме самих чиновников в онлайн-казино играют и их дети. Роман Светличный (судья из Ровенской области) за 2023 год задекларировал аж три выигрыша своего сына Олега на общую сумму более 70 000 грн.
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01.07.2024 10:46 Ответить
Це найпростіший легальний спосіб легалізувати взятку...
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01.07.2024 10:50 Ответить
а можна казіно перевірити, чи правда була гра?
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01.07.2024 16:03 Ответить
Швеція була нейтральна, Швеція з рашкою домовлялася і жила у своїх мріях що можна домовитися. Особливо коли перед тобою ще ціла Фінляндія розташована.?Якби рашка напала на швеція - фуй би вона змогла захиститися. До чого тут наш випадок???
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01.07.2024 10:46 Ответить
Просто Нато не для того щоб захищати від російської агресії....

Воно для дискусій важливих чиновників на грантах, які нічого не вирішують, для навчань, для освоєння грошей військових бюджетів..

А коли ракети залітають на територію країна члена Нато то треба не збивати їх тому що це може привести до ескалації

Якщо Україну все таки приймуть в Нато колись .... я слабо сумініваюсь що у випадку нападу орків вони щось крім зброї капельним методом і інструкторів чимось допоможуть... а ще можут занепокоєння робити досить серйозне....

І більш чим впевнений ще будуть дальше торгувати з орками тому що business as usual важливіший за всі інші пріорітети

Треба не про ілюзію Нато думати а про поновлення виробництва балістичних ракет... і вдосконалення сс18 для того щоб вона мала керовану траекторію польоту
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01.07.2024 10:46 Ответить
Ніхто в нас про це не знає. Щоправда одна справа знати, а інше народу сказати, втративши довіру.
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01.07.2024 10:49 Ответить
"відбились" від рашки? "захистились?" але раптово вспила до НАТО. Якщо пам'ять не підводе то Швеція воювала останній разз Московією за 200 років, у 1808 . Так звана Фінляндська війна. І до речі. Швеція її програла
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01.07.2024 10:49 Ответить
могла б і виграти, якби українці підтримали шведів у Полтавській битві.
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01.07.2024 11:44 Ответить
то інша війна
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01.07.2024 12:08 Ответить
коло Швеції нема РФ і у них нема Зеленського
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01.07.2024 10:49 Ответить
у нас лише два вірінта або НАТО або ядерна зброя...все остальне це ***** на посному маслі,пусті балачки аби знайти відмазку чому нас неможуть прийняти у НАТО
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01.07.2024 10:58 Ответить
ядерна зброя...ракети не робимо, а ядерну зброю зробимо...
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01.07.2024 11:09 Ответить
не неси пургу. у нас нема промисловості і спеціалістів, які б наладили випуск ядерної зброї. ми навіть уран не можемо збагачувати. А до ядерки ще ой скільки всього. До того ж ще й коштів треба десь брати на це.
В той час ракети балістичні і крилаті робити могли і можемо (надіюсь).
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01.07.2024 11:47 Ответить
"Ці дві скандинавські держави володіють потужними збройними силами" - спорное утверждение
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01.07.2024 11:01 Ответить
як для тебе
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01.07.2024 11:48 Ответить
шо " як для мене"?? когда армия Швеции принимала участие в БОЕВЫХ действиях и вообще принимала? p.s. армия раши тоже была второй в мире а на поверку что?
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01.07.2024 13:02 Ответить
як би захистилась Швеція у разі нападу росії - велике питання! але для побалакати подібні теми підходять якнайкраще
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01.07.2024 11:07 Ответить
Все выгоды еще впереди. Украина джекпот.
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01.07.2024 11:48 Ответить
The Hill...«The Fool on the Hill» (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.  - «Дурак на холме») - песня https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Beatles The Beatles из альбома https://ru.wikipedia.org/wiki/Magical_Mystery_Tour_(%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC) Magical Mystery Tour , написанная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB Полом Маккартни https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Fool_on_the_Hill#cite_note-_0092015adfb8749f-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Fool_on_the_Hill#cite_note-_ec22d6792b738e6a-5 [5] .
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01.07.2024 11:14 Ответить
Рашці потрібен був буфер від НАТО (хоча НАТО ніколи не збиралася нападати), зараз НАТО потрібен буфер від рашки, що вона й має в Україні. Так воно і залишиться, мабуть -і до себе не приймуть, і поглинути не дадуть. Тож розраховувати треба більшою мірою на себе, а партнерів напрягати щодо нової технологічно зброї.
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01.07.2024 11:20 Ответить
Ні, ми хочемо, щоб НАТО нас захищало, а ми пиждили гроші, як це було раніше. Докерувалися, що солдати по вулиці в драних на задниці штанях ходили. А військових машин по дорогах взагалі не було видно. Ось так нас влаштовує
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01.07.2024 11:42 Ответить
Без вступу до НАТО українці скоро закінчаться. Тоді вже доведеться натівцям самостійно воювати з кацапами. Їм зараз здається що загибель українців "хороший бізнес" для Європи. Тож намагаються затягнути цє "дійство" якнайдовше і підготуватися. Але мають памятати що коли між НАТО і кацапами буде лежати "санітарна зона", тобто знищена в хлам Україна, то застосування ЯО по Європі гарантоване і вся їх "підготовка" буде вже до дупи...
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01.07.2024 11:52 Ответить
Был такой политический деятель Чубайс, его спросили в 90-е "Вы понимаете что из-за ваших реформ умрут миллионы людей? Он ответил сразу и без колебаний...Значит им не повезло".
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01.07.2024 12:41 Ответить
як кажуть європейці: а нас він не нападе, або ми з ним домовимося....
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01.07.2024 16:05 Ответить
У Швеції немає спільного кордону з неадекватами по типу мордора.
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01.07.2024 13:47 Ответить
пішли киди від шобли "навіщо нам та ната!", а враховуючи попереднє "вести переговори з ****** але через посереднка" - стає зрозуміло що найпотужне ДАГАВАРІЦА ПАСРЄДІНЄ вже дуже близько
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01.07.2024 13:50 Ответить
Угу, якби між нами була Фінляндія
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01.07.2024 14:00 Ответить
The Hill работает на парашу. Пошли в сра...
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01.07.2024 14:03 Ответить
За 10000$ The Hill може написати, що папа римський народився на Марсі. А тут за 5000$ домовились з кремлем.
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01.07.2024 15:23 Ответить
тупа маніпулятивна стаття.
Але 1 правду вони написали: Брудний секрет НАТО полягає в тому, що з часів закінчення холодної війни в організацію не приймали країни, які потрібно було б захищати від російської агресії.
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01.07.2024 16:06 Ответить
 
 