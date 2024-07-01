Україна може захистити себе без вступу до НАТО за прикладом Швеції, - The Hill
Питання щодо членства України в НАТО не порушуватимуть, поки йде війна із Росією.
Про це йдеться в матеріалі The Hill, передає Цензор.НЕТ.
"Побоювання щодо членства України не повинні дивувати. Брудний секрет НАТО полягає в тому, що з часів закінчення холодної війни в організацію не приймали країни, які потрібно було б захищати від російської агресії. Перші дві хвилі розширення в 1999 і 2004 роках, під час яких були прийняті всі колишні члени Варшавського договору, країни Балтії та Словенія, припали на час, коли НАТО і Росія були зосереджені на налагодженні відносин співпраці", - пише видання.
Балканські країни, які згодом вступили до НАТО, могли бути вразливими для втручання Росії в їхні внутрішні справи, але не для збройного нападу.
Фінляндія та Швеція, які нещодавно вступили до НАТО, також не є винятком.
"Ці дві скандинавські держави володіють потужними збройними силами і мають тривалий досвід співпраці з НАТО. На відміну від інших нових членів, вони фактично зміцнили НАТО з моменту свого вступу. Замість того щоб захищати їх, НАТО, найімовірніше, звернеться до них по допомогу в захисті інших союзників", - йдеться в матеріалі.
Видання зазначає, що Швеція пропонує модель, яку можна адаптувати до поточних обставин.
"Під час холодної війни Швеція формально була нейтральною країною, мала потужний оборонно-промисловий сектор і боєздатні збройні сили. Але вона також тісно співпрацювала у сфері безпеки та розвідки зі США та іншими союзниками по НАТО. На той час ця співпраця трималася в секреті, але СРСР, безсумнівно, знав про неї. І це знання слугувало потужним стримувальним фактором для військової агресії", - пояснює автор.
Захід має допомогти Україні стати оновленою версією Швеції часів холодної війни, зазначає The Hill. Так, НАТО має збільшити підтримку у відновленні ОПК та навчанні збройних сил, а також тісну співпрацю у сфері безпеки та розвідки. Також варто гарантувати стабільний потік допомоги, принаймні протягом наступного десятиліття.
Також допомога Україні має передбачати співробітництво в реформуванні її економіки та політичної системи відповідно до європейських стандартів, оскільки, шведська модель спрацювала частково тому, що Швеція була сильною демократією з ефективною ринковою економікою.
Таким чином Україна може створити надійний фактор стримування Росії поза межами НАТО.
"Але цього не станеться доти, доки НАТО живитиме ілюзії щодо членства і спокушатиме Україну домагатися цього. Давно час відмовитися від цієї фантазії і зосередитися на тому, що здійсненно і достатньо для безпеки України", - вважає видання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Настирливо просуваєш кремлівський наратив: капітулюйте, бо не треба воювати за Зеленського.
Обов'язок захищати Україну, а не чиєсь прізвище, є ПЕРШОЧЕРГОВИМ.
Так можна і на самого себе вийти))
Таким чином Олександр САТ РЕМ виправдовує агресію росії проти України і має бути покараний за Кримінальним кодексом.
1) Саме "діди" і були винні, починаючи з допомоги створення панцервафе і люфтвафе до пакту молотова-рібентропа. Не робіть дідів-комуняк невинними у вирощуванні Гітлера.....
В ******** історії, важко виннити в подіях тих людей які народились в 90+, не вони ж склади розкрадали і всіляких кравчуків вибирали вірно?
П.С - слухай павлік морозов, я розумію що в тебе анус свербить людину вже здати хотб кудись, але приспусти свої пориви, тут не оправдання а констатація реальних фактів!!!
Різного роду "у мене те" "у мене це" голосніше всіх кричать "ухилянти" і на всі сторону вказують, кому і що робити.))
Самый большой выигрыш - почти 44 млн грн - указала в своей декларации Ольга Худик, полицейская патрульной полиции в Ивано-Франковской области.
Кроме самих чиновников в онлайн-казино играют и их дети. Роман Светличный (судья из Ровенской области) за 2023 год задекларировал аж три выигрыша своего сына Олега на общую сумму более 70 000 грн.
Воно для дискусій важливих чиновників на грантах, які нічого не вирішують, для навчань, для освоєння грошей військових бюджетів..
А коли ракети залітають на територію країна члена Нато то треба не збивати їх тому що це може привести до ескалації
Якщо Україну все таки приймуть в Нато колись .... я слабо сумініваюсь що у випадку нападу орків вони щось крім зброї капельним методом і інструкторів чимось допоможуть... а ще можут занепокоєння робити досить серйозне....
І більш чим впевнений ще будуть дальше торгувати з орками тому що business as usual важливіший за всі інші пріорітети
Треба не про ілюзію Нато думати а про поновлення виробництва балістичних ракет... і вдосконалення сс18 для того щоб вона мала керовану траекторію польоту
В той час ракети балістичні і крилаті робити могли і можемо (надіюсь).
Але 1 правду вони написали: Брудний секрет НАТО полягає в тому, що з часів закінчення холодної війни в організацію не приймали країни, які потрібно було б захищати від російської агресії.