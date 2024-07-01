Україна може захистити себе без вступу до НАТО за прикладом Швеції, - The Hill

Питання щодо членства України в НАТО не порушуватимуть, поки йде війна із Росією.

Про це йдеться в матеріалі The Hill, передає Цензор.НЕТ.

"Побоювання щодо членства України не повинні дивувати. Брудний секрет НАТО полягає в тому, що з часів закінчення холодної війни в організацію не приймали країни, які потрібно було б захищати від російської агресії. Перші дві хвилі розширення в 1999 і 2004 роках, під час яких були прийняті всі колишні члени Варшавського договору, країни Балтії та Словенія, припали на час, коли НАТО і Росія були зосереджені на налагодженні відносин співпраці", - пише видання.

Балканські країни, які згодом вступили до НАТО, могли бути вразливими для втручання Росії в їхні внутрішні справи, але не для збройного нападу.

Читайте: Саміт НАТО моє забезпечити чіткий міст щодо членства України в Альянсі, - Держдепартамент США

Фінляндія та Швеція, які нещодавно вступили до НАТО, також не є винятком.

"Ці дві скандинавські держави володіють потужними збройними силами і мають тривалий досвід співпраці з НАТО. На відміну від інших нових членів, вони фактично зміцнили НАТО з моменту свого вступу. Замість того щоб захищати їх, НАТО, найімовірніше, звернеться до них по допомогу в захисті інших союзників", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що Швеція пропонує модель, яку можна адаптувати до поточних обставин.

"Під час холодної війни Швеція формально була нейтральною країною, мала потужний оборонно-промисловий сектор і боєздатні збройні сили. Але вона також тісно співпрацювала у сфері безпеки та розвідки зі США та іншими союзниками по НАТО. На той час ця співпраця трималася в секреті, але СРСР, безсумнівно, знав про неї. І це знання слугувало потужним стримувальним фактором для військової агресії", - пояснює автор.

Читайте також: НАТО намагається побудувати міст до членства України в Альянсі, - постпред США Сміт

Захід має допомогти Україні стати оновленою версією Швеції часів холодної війни, зазначає The Hill. Так, НАТО має збільшити підтримку у відновленні ОПК та навчанні збройних сил, а також тісну співпрацю у сфері безпеки та розвідки. Також варто гарантувати стабільний потік допомоги, принаймні протягом наступного десятиліття.

Також допомога Україні має передбачати співробітництво в реформуванні її економіки та політичної системи відповідно до європейських стандартів, оскільки, шведська модель спрацювала частково тому, що Швеція була сильною демократією з ефективною ринковою економікою.

Таким чином Україна може створити надійний фактор стримування Росії поза межами НАТО.

"Але цього не станеться доти, доки НАТО живитиме ілюзії щодо членства і спокушатиме Україну домагатися цього. Давно час відмовитися від цієї фантазії і зосередитися на тому, що здійсненно і достатньо для безпеки України", - вважає видання.

Читайте: Литва на саміті НАТО у Вашингтоні ставитиме питання членства України: Українці відстоюють безпеку Європи і вони хочуть іншого меседжу