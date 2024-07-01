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Новини Війна
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Україна може захистити себе без вступу до НАТО за прикладом Швеції, - The Hill

нато,україна

Питання щодо членства України в НАТО не порушуватимуть, поки йде війна із Росією. 

Про це йдеться в матеріалі The Hill, передає Цензор.НЕТ.

"Побоювання щодо членства України не повинні дивувати. Брудний секрет НАТО полягає в тому, що з часів закінчення холодної війни в організацію не приймали країни, які потрібно було б захищати від російської агресії. Перші дві хвилі розширення в 1999 і 2004 роках, під час яких були прийняті всі колишні члени Варшавського договору, країни Балтії та Словенія, припали на час, коли НАТО і Росія були зосереджені на налагодженні відносин співпраці", - пише видання.

Балканські країни, які згодом вступили до НАТО, могли бути вразливими для втручання Росії в їхні внутрішні справи, але не для збройного нападу.

Читайте: Саміт НАТО моє забезпечити чіткий міст щодо членства України в Альянсі, - Держдепартамент США

Фінляндія та Швеція, які нещодавно вступили до НАТО, також не є винятком.

"Ці дві скандинавські держави володіють потужними збройними силами і мають тривалий досвід співпраці з НАТО. На відміну від інших нових членів, вони фактично зміцнили НАТО з моменту свого вступу. Замість того щоб захищати їх, НАТО, найімовірніше, звернеться до них по допомогу в захисті інших союзників", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що Швеція пропонує модель, яку можна адаптувати до поточних обставин.

"Під час холодної війни Швеція формально була нейтральною країною, мала потужний оборонно-промисловий сектор і боєздатні збройні сили. Але вона також тісно співпрацювала у сфері безпеки та розвідки зі США та іншими союзниками по НАТО. На той час ця співпраця трималася в секреті, але СРСР, безсумнівно, знав про неї. І це знання слугувало потужним стримувальним фактором для військової агресії", - пояснює автор.

Читайте також: НАТО намагається побудувати міст до членства України в Альянсі, - постпред США Сміт

Захід має допомогти Україні стати оновленою версією Швеції часів холодної війни, зазначає The Hill. Так, НАТО має збільшити підтримку у відновленні ОПК та навчанні збройних сил, а також тісну співпрацю у сфері безпеки та розвідки. Також варто гарантувати стабільний потік допомоги, принаймні протягом наступного десятиліття.

Також допомога Україні має передбачати співробітництво в реформуванні її економіки та політичної системи відповідно до європейських стандартів, оскільки, шведська модель спрацювала частково тому, що Швеція була сильною демократією з ефективною ринковою економікою.

Таким чином Україна може створити надійний фактор стримування Росії поза межами НАТО.

"Але цього не станеться доти, доки НАТО живитиме ілюзії щодо членства і спокушатиме Україну домагатися цього. Давно час відмовитися від цієї фантазії і зосередитися на тому, що здійсненно і достатньо для безпеки України", - вважає видання.

Читайте: Литва на саміті НАТО у Вашингтоні ставитиме питання членства України: Українці відстоюють безпеку Європи і вони хочуть іншого меседжу

Автор: 

НАТО (6513) членство в НАТО (1736) Швеція (965)


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Топ коментарі
+13
В 2023 году почти 6 500 госслужащих https://www.slidstvo.info/articles/ludomaniia-na-derzhsluzhbi-iaki-vyhrashi-u-kazyno-deklaruiut-ukrainski-posadovtsi/ задекларировали более 156 млн грн (!) выигрышей в онлайн-казино, лотереях и беттинговых компаниях

Самый большой выигрыш - почти 44 млн грн - указала в своей декларации Ольга Худик, полицейская патрульной полиции в Ивано-Франковской области.

Кроме самих чиновников в онлайн-казино играют и их дети. Роман Светличный (судья из Ровенской области) за 2023 год задекларировал аж три выигрыша своего сына Олега на общую сумму более 70 000 грн.
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01.07.2024 10:46
+12
В якому році шведи відбились від рашки? - чи я шось пропустив?
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01.07.2024 10:38
+11
Швеція була нейтральна, Швеція з рашкою домовлялася і жила у своїх мріях що можна домовитися. Особливо коли перед тобою ще ціла Фінляндія розташована.?Якби рашка напала на швеція - фуй би вона змогла захиститися. До чого тут наш випадок???
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01.07.2024 10:46
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В якому році шведи відбились від рашки? - чи я шось пропустив?
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01.07.2024 10:38 Відповісти
в 1808
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01.07.2024 10:48 Відповісти
"Війна закінчилась поразкою шведської армії, російські війська зайняли Південну Фінляндію та Аландські острови. Швеція була змушена підписати Фредріксгамнський мирний договір, за яким Фінляндія перейшла від Швеції до Росії, увійшовши до складу імперії як Велике князівство Фінляндське".
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01.07.2024 11:19 Відповісти
Байден, а чого ми досі не в НАТО? (С)
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01.07.2024 10:40 Відповісти
Судячи з кількості сдристнувших за кордон, футбол'рів, ціркових 3,14здюків з квартано телевізійним гівном тощо, та ховающихся під спідницями дружин, матусь та бабусь, НЕ ЗМОЖЕ.
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01.07.2024 10:40 Відповісти
Дві дивізії ТЦК до кого відносяться? А ще 50 дивізій силовиків?
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01.07.2024 10:53 Відповісти
беруть приклад з твого лідора, "ухилянти" як ти кажеш, свідомо хочуть зберегти своє життя. А з автоматиком на нулі проти фпв дронів і 120ток ти багато назахичаєш
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01.07.2024 11:01 Відповісти
у цих псевдопатріотичних гівнюків винуваті ухилянти, а не уряд, що розкрадає бюджет, який повинен йти майже весь на оборону. на цивільні потреби нам дають допомогу країни коаліції Рамштайну. Вже в Херсоні захистились коктейлями молотова. жодна ****, що здала наші території без опору не постраждала.
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01.07.2024 11:38 Відповісти
ото ж бо, один зробив безвіз під час війни, другий безвиїзд. 75 відсотків взводу просто перемололи ні за хєр. Під ласточкіно з січня по цей час ніяк неможуть забрати тіла моїх побратимів, то про що можна говорити. людей палять як сірники. але деякі "псевдопатріоти" на дивані розказують як треба любити зеленого, єрмака, безглузду і тд, та ще й захищати їх
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01.07.2024 11:49 Відповісти
Українці захищають Україну, а не Зеленського. Тільки не бреши, троляко, що ти в окопі!

Настирливо просуваєш кремлівський наратив: капітулюйте, бо не треба воювати за Зеленського.
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01.07.2024 13:47 Відповісти
Ага, Україна буде стримувати ціною життів своїх громадян, а ви свою дупу у теплі будете зберігати, сцикуні довбані ...
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01.07.2024 10:40 Відповісти
Сирійські повстанці стримує асадівську диктатуру ціною своїх життів, а ти свою дупу у швейцарському теплі зберігаеш.
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01.07.2024 10:47 Відповісти
Ще одне вилізло, мабуть з окопу строчишь свої висери. Я вже задовбався відповідати, що непризовного віку, 65, та ще з титановим протезом у нозі, так що стули свою пельку ...
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01.07.2024 10:57 Відповісти
Тобто ви з того покоління громадян - які просрали і розікрали свою країну . А тепер живете на території іншої країни - і замість вдячності - висловлюєте претензії - що вони не захисищають країну - яку і ваше , в тому числі покоління ,розікрало - чи правильно зрозумів?
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01.07.2024 11:10 Відповісти
ти чого тут ярлики розвішуєш? кожен сам вирішує як йому жити і де. може будете хоть конституцію читати? зелені тварюки вже з катушок злетіли
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01.07.2024 11:20 Відповісти
кожен сам вирішує як йому жити і де, а от розказувати європейцям, що їм робити - не може. Дід розвалив свою країну і з'їбався в іншу, і розказує жителям тої країни що їм робити. Ну це ж дибілізм.
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01.07.2024 12:02 Відповісти
Ага, я розвалив сєсєсєр.
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01.07.2024 12:17 Відповісти
а яке ти відношення маєш до України?
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01.07.2024 12:22 Відповісти
А яке ти маєш відношення до України?
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01.07.2024 12:29 Відповісти
Я українець, живу в Україні, працюю в Україні, податки плачу в бюджет України, і т.д.
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01.07.2024 12:33 Відповісти
Тоді прочитай усі комменти, я ж не можу сто разів повторювати ...
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01.07.2024 12:39 Відповісти
ну так яке ти маєш відношення до України, втікачику?
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01.07.2024 13:01 Відповісти
ти що повний довбойоб. мені що потрібно було окупантів з хлібом сіллю зустрічати? от ви суки кончені. якщо залишився в окупованому місті то ждун , виїхав на законних підставах за кордон втікач. а нічого що за кордоном багато мільонів українців опинилось? і некуй мені тут тикати. бабі своїй будеш тикати ...
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01.07.2024 13:16 Відповісти
ти просрав країну, втік, не став її захищати, і тепер розказуєш, що робити європейцям. ага. зрозумів тебе. Ну так яке ж ти маєш відношення до України?
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01.07.2024 13:27 Відповісти
Довбойоб, це я ще м'яко сказав. Тобто пенси повинні тебе захищати, поки ти зі своїми телками будеш по кабаках зажигати...
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01.07.2024 13:32 Відповісти
я не ходжу по кабаках. ну раз ти в цьому моменті *******, то й про те, що ти пенс - ти теж *******. втікачик ти нещасний.
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01.07.2024 13:34 Відповісти
Яке ж ти недолуге, ага втік, як і інші мільони українці, пливли через Тису ...
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01.07.2024 13:39 Відповісти
ти ****** звичайний. я вже це зрозумів. так, ти втік, утікачик
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01.07.2024 13:41 Відповісти
Сьогодні у дурці мабуть доба відкритих дверцят, йди вже, санітари по тобі скучили ...
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01.07.2024 14:04 Відповісти
І ще ... Судячи по риториці ти дієш згідно кацапських наративів, може якийсь нові методички з ольгіно отримав, платник податків куєв ...
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01.07.2024 13:35 Відповісти
Олександр САТ РЕМ і Fernando тут поширюють кремлівську пропаганду, що Україну не треба захищати, треба капітулювати, бо в Україні є корупціонери. Вони маніпулюють правами в Конституції, але плюють на першочергове - ОБОВ'ЯЗКИ.

Обов'язок захищати Україну, а не чиєсь прізвище, є ПЕРШОЧЕРГОВИМ.
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01.07.2024 13:53 Відповісти
А де мені було жити, після місяця сидіння у підвалі під обстрілами та окупації мого міста? А ви з того покоління, яке вважає що пенси повинні сидіти у окопах, а ви зі своїми телками будете по кабаках зажигати?
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01.07.2024 11:21 Відповісти
А ви не задумувалися - чого окупували саме ваше місто ? І який вклад внесло ваше покоління в розв'язанні цієї війни ?
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01.07.2024 11:33 Відповісти
Все ясно, ухилянт, якого задавила квакуха, що не встиг здриснути за кордон ...до речі у батьків своїх і спроси, який вони внесли вклад ...
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01.07.2024 11:43 Відповісти
Навіщо?!?
Так можна і на самого себе вийти))
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01.07.2024 11:46 Відповісти
Все ясно, ухилянт, якого квакуха задавила що не встиг здриснути за кордон ...
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01.07.2024 11:47 Відповісти
То ви все таки відповісте на просте питання : чи каєтесь ви за те що просрали країну і привели руській мір ? Чи ні ? Чи у всьому винні "ухилянти ",ната та інші за списком ....
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01.07.2024 11:52 Відповісти
Я каюсь за те що не підтримав петицію щоб таких як ти абортували ...
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01.07.2024 11:59 Відповісти
Бачите ,як сумно - вам 65 - а ви ведете себе як інфантильний недалекий підліток . І таких людей в Україні сотні тисяч . Тому і війна .
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01.07.2024 12:01 Відповісти
Війна була у твоїй голові між залишками розуму, як видно розум програв ...
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01.07.2024 12:12 Відповісти
Там схоже деменція на повних обертах
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01.07.2024 12:40 Відповісти
Війна йде тому, що путін напав. За твоєю кремлівською логікою тоді у 1941 році наші діди були винуваті, бо на них гітлер напав.

Таким чином Олександр САТ РЕМ виправдовує агресію росії проти України і має бути покараний за Кримінальним кодексом.
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01.07.2024 13:58 Відповісти
Та його вже матінка природа покарала від народження ...
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01.07.2024 14:06 Відповісти
а діди були не винуваті? історія каже, що вони самі планувати напасти, але не встигли.
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01.07.2024 16:01 Відповісти
Ще раз доказує, що ви були жертвою червоної пропаганди, а зараз плавно перейшли у зелену пропаганду))))
1) Саме "діди" і були винні, починаючи з допомоги створення панцервафе і люфтвафе до пакту молотова-рібентропа. Не робіть дідів-комуняк невинними у вирощуванні Гітлера.....
В ******** історії, важко виннити в подіях тих людей які народились в 90+, не вони ж склади розкрадали і всіляких кравчуків вибирали вірно?
П.С - слухай павлік морозов, я розумію що в тебе анус свербить людину вже здати хотб кудись, але приспусти свої пориви, тут не оправдання а констатація реальних фактів!!!
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02.07.2024 09:53 Відповісти
В той час ,коли я родився - був ссср . І з "пєтіцій",які ви тоді могли підписувати - це максимум заяву в комсол чи на підтримку угнетьонних народів африки
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01.07.2024 12:08 Відповісти
а чому виповзок пенсійного віку який здриснув в Швейцарію тут розчихляє за "ухилянтів"? Чи можливо ви за 10 років війни були до пенсії в АТО?)
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02.07.2024 09:56 Відповісти
Сам ти виповзок, підар їбучий, хто ти таке щоб мені тут вказувати ..
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02.07.2024 10:44 Відповісти
Мабуть генофонд грьобаний прокинувся ...
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02.07.2024 10:49 Відповісти
Класика..
Різного роду "у мене те" "у мене це" голосніше всіх кричать "ухилянти" і на всі сторону вказують, кому і що робити.))
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01.07.2024 11:44 Відповісти
Ага, тобто я ухилянт, а ти в окопі? Якщо ні то стули свою пельку. На цьому все. Крапка. З олігофренами у стадії тяжкої дебільності не дискутую ...
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01.07.2024 11:50 Відповісти
Відразу видно радянське виховання зкориговане деменцією))
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01.07.2024 12:37 Відповісти
І ще додам, твоїх сирійських повстанців у Швейцарії хоч гай гати ...
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01.07.2024 11:02 Відповісти
сирійські повстанці мають неперетравлюєму кашу в голові. чого варте лише уявлення про загробне життя з обслуговуючим персоналом, коли у дійсному житті не вистачає грошей купити собі дружину. там природній зов тіла заставляє гинути за гроші, або пан, або пропав.
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01.07.2024 11:41 Відповісти
"шведська модель спрацювала частково тому, що Швеція була сильною демократією з ефективною ринковою економікою"
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01.07.2024 10:44 Відповісти
В 2023 году почти 6 500 госслужащих https://www.slidstvo.info/articles/ludomaniia-na-derzhsluzhbi-iaki-vyhrashi-u-kazyno-deklaruiut-ukrainski-posadovtsi/ задекларировали более 156 млн грн (!) выигрышей в онлайн-казино, лотереях и беттинговых компаниях

Самый большой выигрыш - почти 44 млн грн - указала в своей декларации Ольга Худик, полицейская патрульной полиции в Ивано-Франковской области.

Кроме самих чиновников в онлайн-казино играют и их дети. Роман Светличный (судья из Ровенской области) за 2023 год задекларировал аж три выигрыша своего сына Олега на общую сумму более 70 000 грн.
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01.07.2024 10:46 Відповісти
Це найпростіший легальний спосіб легалізувати взятку...
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01.07.2024 10:50 Відповісти
а можна казіно перевірити, чи правда була гра?
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01.07.2024 16:03 Відповісти
Швеція була нейтральна, Швеція з рашкою домовлялася і жила у своїх мріях що можна домовитися. Особливо коли перед тобою ще ціла Фінляндія розташована.?Якби рашка напала на швеція - фуй би вона змогла захиститися. До чого тут наш випадок???
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01.07.2024 10:46 Відповісти
Просто Нато не для того щоб захищати від російської агресії....

Воно для дискусій важливих чиновників на грантах, які нічого не вирішують, для навчань, для освоєння грошей військових бюджетів..

А коли ракети залітають на територію країна члена Нато то треба не збивати їх тому що це може привести до ескалації

Якщо Україну все таки приймуть в Нато колись .... я слабо сумініваюсь що у випадку нападу орків вони щось крім зброї капельним методом і інструкторів чимось допоможуть... а ще можут занепокоєння робити досить серйозне....

І більш чим впевнений ще будуть дальше торгувати з орками тому що business as usual важливіший за всі інші пріорітети

Треба не про ілюзію Нато думати а про поновлення виробництва балістичних ракет... і вдосконалення сс18 для того щоб вона мала керовану траекторію польоту
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01.07.2024 10:46 Відповісти
Ніхто в нас про це не знає. Щоправда одна справа знати, а інше народу сказати, втративши довіру.
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01.07.2024 10:49 Відповісти
"відбились" від рашки? "захистились?" але раптово вспила до НАТО. Якщо пам'ять не підводе то Швеція воювала останній разз Московією за 200 років, у 1808 . Так звана Фінляндська війна. І до речі. Швеція її програла
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01.07.2024 10:49 Відповісти
могла б і виграти, якби українці підтримали шведів у Полтавській битві.
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01.07.2024 11:44 Відповісти
то інша війна
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01.07.2024 12:08 Відповісти
коло Швеції нема РФ і у них нема Зеленського
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01.07.2024 10:49 Відповісти
у нас лише два вірінта або НАТО або ядерна зброя...все остальне це ***** на посному маслі,пусті балачки аби знайти відмазку чому нас неможуть прийняти у НАТО
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01.07.2024 10:58 Відповісти
ядерна зброя...ракети не робимо, а ядерну зброю зробимо...
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01.07.2024 11:09 Відповісти
не неси пургу. у нас нема промисловості і спеціалістів, які б наладили випуск ядерної зброї. ми навіть уран не можемо збагачувати. А до ядерки ще ой скільки всього. До того ж ще й коштів треба десь брати на це.
В той час ракети балістичні і крилаті робити могли і можемо (надіюсь).
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01.07.2024 11:47 Відповісти
"Ці дві скандинавські держави володіють потужними збройними силами" - спорное утверждение
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01.07.2024 11:01 Відповісти
як для тебе
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01.07.2024 11:48 Відповісти
шо " як для мене"?? когда армия Швеции принимала участие в БОЕВЫХ действиях и вообще принимала? p.s. армия раши тоже была второй в мире а на поверку что?
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01.07.2024 13:02 Відповісти
як би захистилась Швеція у разі нападу росії - велике питання! але для побалакати подібні теми підходять якнайкраще
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01.07.2024 11:07 Відповісти
Все выгоды еще впереди. Украина джекпот.
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01.07.2024 11:48 Відповісти
The Hill...«The Fool on the Hill» (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.  - «Дурак на холме») - песня https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Beatles The Beatles из альбома https://ru.wikipedia.org/wiki/Magical_Mystery_Tour_(%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC) Magical Mystery Tour , написанная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB Полом Маккартни https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Fool_on_the_Hill#cite_note-_0092015adfb8749f-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Fool_on_the_Hill#cite_note-_ec22d6792b738e6a-5 [5] .
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01.07.2024 11:14 Відповісти
Рашці потрібен був буфер від НАТО (хоча НАТО ніколи не збиралася нападати), зараз НАТО потрібен буфер від рашки, що вона й має в Україні. Так воно і залишиться, мабуть -і до себе не приймуть, і поглинути не дадуть. Тож розраховувати треба більшою мірою на себе, а партнерів напрягати щодо нової технологічно зброї.
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01.07.2024 11:20 Відповісти
Ні, ми хочемо, щоб НАТО нас захищало, а ми пиждили гроші, як це було раніше. Докерувалися, що солдати по вулиці в драних на задниці штанях ходили. А військових машин по дорогах взагалі не було видно. Ось так нас влаштовує
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01.07.2024 11:42 Відповісти
Без вступу до НАТО українці скоро закінчаться. Тоді вже доведеться натівцям самостійно воювати з кацапами. Їм зараз здається що загибель українців "хороший бізнес" для Європи. Тож намагаються затягнути цє "дійство" якнайдовше і підготуватися. Але мають памятати що коли між НАТО і кацапами буде лежати "санітарна зона", тобто знищена в хлам Україна, то застосування ЯО по Європі гарантоване і вся їх "підготовка" буде вже до дупи...
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01.07.2024 11:52 Відповісти
Был такой политический деятель Чубайс, его спросили в 90-е "Вы понимаете что из-за ваших реформ умрут миллионы людей? Он ответил сразу и без колебаний...Значит им не повезло".
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01.07.2024 12:41 Відповісти
як кажуть європейці: а нас він не нападе, або ми з ним домовимося....
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01.07.2024 16:05 Відповісти
У Швеції немає спільного кордону з неадекватами по типу мордора.
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01.07.2024 13:47 Відповісти
пішли киди від шобли "навіщо нам та ната!", а враховуючи попереднє "вести переговори з ****** але через посереднка" - стає зрозуміло що найпотужне ДАГАВАРІЦА ПАСРЄДІНЄ вже дуже близько
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01.07.2024 13:50 Відповісти
Угу, якби між нами була Фінляндія
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01.07.2024 14:00 Відповісти
The Hill работает на парашу. Пошли в сра...
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01.07.2024 14:03 Відповісти
За 10000$ The Hill може написати, що папа римський народився на Марсі. А тут за 5000$ домовились з кремлем.
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01.07.2024 15:23 Відповісти
тупа маніпулятивна стаття.
Але 1 правду вони написали: Брудний секрет НАТО полягає в тому, що з часів закінчення холодної війни в організацію не приймали країни, які потрібно було б захищати від російської агресії.
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01.07.2024 16:06 Відповісти
 
 