Рашисты пытаются захватить Часов Яр, Клещиевку и Калиновку на Донетчине, - ОСГВ "Хортиця"

Российские оккупанты пытаются расширить географию своего продвижения в Донецкой области в направлении Краматорска и Славянска.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Так, по словам спикера, сейчас продолжаются бои в районах Часова Яра, Клещиевки и Калиновки.

"Противник пытается захватить эти населенные пункты для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска ... Враг активно проводит артиллерийское воздействие, авиационные удары и применяет дроны в окрестностях Часова Яра", - отметил Волошин.

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