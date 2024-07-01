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Новости Война
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Рашисты пытаются захватить Часов Яр, Клещиевку и Калиновку на Донетчине, - ОСГВ "Хортиця"

Ситуація на Донеччині

Российские оккупанты пытаются расширить географию своего продвижения в Донецкой области в направлении Краматорска и Славянска.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Так, по словам спикера, сейчас продолжаются бои в районах Часова Яра, Клещиевки и Калиновки.

"Противник пытается захватить эти населенные пункты для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска ... Враг активно проводит артиллерийское воздействие, авиационные удары и применяет дроны в окрестностях Часова Яра", - отметил Волошин.

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Автор: 

Донецкая область (9954) Волошин Назар (99)


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А Торецьк не намагаються , його за договорняком здають .
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01.07.2024 15:48 Ответить
 
 