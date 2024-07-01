Рашисты пытаются захватить Часов Яр, Клещиевку и Калиновку на Донетчине, - ОСГВ "Хортиця"
Российские оккупанты пытаются расширить географию своего продвижения в Донецкой области в направлении Краматорска и Славянска.
Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Так, по словам спикера, сейчас продолжаются бои в районах Часова Яра, Клещиевки и Калиновки.
"Противник пытается захватить эти населенные пункты для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска ... Враг активно проводит артиллерийское воздействие, авиационные удары и применяет дроны в окрестностях Часова Яра", - отметил Волошин.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Григорий #524521
показать весь комментарий01.07.2024 15:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль